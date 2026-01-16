Визит Петра Павела в Украину: президент Чехии прибыл в Киев
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев 16 января, где его встретил глава МИД Андрей Сибига. Визит направлен на углубление стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и мирных усилий.
В пятницу, 16 января, президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев в рамках своего визита в Украину. Его встретил на вокзале украинской столицы глава МИД Андрей Сибига, сообщает УНН.
Подробности
Мы с нетерпением ждем содержательных переговоров с Президентом Владимиром Зеленским для углубления нашего стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и мирных усилий. Мы благодарны Чехии и ее народу за поддержку Украины
Напомним
Президент Чехии Петр Павел прибыл 15 января в Украину в рамках рабочего визита. Свой визит он начал на Львовщине, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
Также президент Чехии заявил, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие.