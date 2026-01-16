Визит Петра Павела в Украину: президент Чехии прибыл в Киев

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2782 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 9960 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 15850 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 27075 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 32611 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 68601 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 78834 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39339 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34992 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54381 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 9766 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 12575 просмотра
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo04:12 • 7110 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 11664 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto05:20 • 8928 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 20640 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 53023 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 68602 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 78835 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 65789 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Каролин Ливитт
Николас Мадуро
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 13302 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 25830 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 47327 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 80899 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 71656 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Truth Social

Визит Петра Павела в Украину: президент Чехии прибыл в Киев

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев 16 января, где его встретил глава МИД Андрей Сибига. Визит направлен на углубление стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и мирных усилий.

Визит Петра Павела в Украину: президент Чехии прибыл в Киев
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

В пятницу, 16 января, президент Чехии Петр Павел прибыл в Киев в рамках своего визита в Украину. Его встретил на вокзале украинской столицы глава МИД Андрей Сибига, сообщает УНН.

Подробности

Мы с нетерпением ждем содержательных переговоров с Президентом Владимиром Зеленским для углубления нашего стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и мирных усилий. Мы благодарны Чехии и ее народу за поддержку Украины 

- говорится в заявлении министра иностранных дел Украины.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел прибыл 15 января в Украину в рамках рабочего визита. Свой визит он начал на Львовщине, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

Также президент Чехии заявил, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Львовская область
Петр Павел
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Украина
Киев