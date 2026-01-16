$43.180.08
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия передаст Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов. Речь идет о самолетах среднего класса, возможно, L-159.

L-159

Президент Чешской Республики Петр Павел во время визита в Киев 16 января 2026 года заявил о намерении передать Украине боевую авиацию. Новая помощь будет направлена на усиление возможностей Вооруженных Сил Украины в уничтожении российских дронов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам чешского лидера, Прага может предоставить несколько боевых самолетов среднего класса в короткие сроки. Петр Павел подчеркнул, что эти машины высокоэффективны именно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Президент Чехии выразил надежду на быстрое и успешное решение технических вопросов передачи техники.

Вероятные модели самолетов

Хотя официально конкретная модель не была названа, ранее чешская сторона рассматривала возможность предоставления дозвуковых истребителей L-159 собственного производства.

Эти самолеты могут быть интегрированы в украинскую систему противовоздушной обороны для перехвата воздушных целей на фоне полномасштабного российского вторжения, которое длится уже почти четыре года.

Встреча лидеров двух государств состоялась на фоне постоянных атак россии на украинские города. Президент Владимир Зеленский поблагодарил чешского коллегу за последовательную поддержку обороноспособности страны.

