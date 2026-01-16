Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками

L-159

Президент Чешской Республики Петр Павел во время визита в Киев 16 января 2026 года заявил о намерении передать Украине боевую авиацию. Новая помощь будет направлена на усиление возможностей Вооруженных Сил Украины в уничтожении российских дронов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам чешского лидера, Прага может предоставить несколько боевых самолетов среднего класса в короткие сроки. Петр Павел подчеркнул, что эти машины высокоэффективны именно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Президент Чехии выразил надежду на быстрое и успешное решение технических вопросов передачи техники.

Вероятные модели самолетов

Хотя официально конкретная модель не была названа, ранее чешская сторона рассматривала возможность предоставления дозвуковых истребителей L-159 собственного производства.

Эти самолеты могут быть интегрированы в украинскую систему противовоздушной обороны для перехвата воздушных целей на фоне полномасштабного российского вторжения, которое длится уже почти четыре года.

Встреча лидеров двух государств состоялась на фоне постоянных атак россии на украинские города. Президент Владимир Зеленский поблагодарил чешского коллегу за последовательную поддержку обороноспособности страны.

