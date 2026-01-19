Чехия не будет продавать Украине легкие боевые самолеты - спикер парламента

Чешское правительство решило не продавать легкие боевые самолеты Украине, заявил журналистам в понедельник лидер ультраправой партии правящей коалиции премьер-министра Андрея Бабиша, спикер парламента Чехии Томио Окамура, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Томио Окамура, глава партии SPD, раскритиковал предложение Украины купить самолеты, о котором президент страны Петр Павел сообщил в минувшие выходные. Бабиш заявил в понедельник, что решение еще не принято, но министр обороны сообщил кабинету министров, что армии понадобятся эти самолеты, пишет издание.

Окамура утверждал, что закупка замены L-159 для ВВС обойдется Праге дороже, чем она заработает от продажи отечественных самолетов Украине.

Это последний пример столкновения между президентом, бывшим генералом НАТО, который является убежденным сторонником Украины, с новым правительством Бабиша, которое критикует политику Европейского Союза в отношении вооружения Украины, отмечает издание.

Вскоре после того, как премьер-миллиардер пришел к власти, Павел призвал его руководить правительством с "конструктивным" подходом к НАТО и Украине.

При этом, в то время как Бабиш продолжает свою кампанию против политики жесткой экономии, он изменил направление, чтобы поддержать усилия страны по продолжению поставок боеприпасов в Украину и продемонстрировал прагматизм в общении с другими лидерами ЕС, смягчая влияние ультраправых партнеров по коалиции на свою администрацию, пишет издание.

