Чехия не будет продавать Украине легкие боевые самолеты - спикер парламента

Эксклюзив
11:57 • 8484 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 11230 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 7814 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 15041 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 23980 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 36254 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 57642 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 46426 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 77716 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 110598 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 19531 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 17634 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 16214 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 23783 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 13075 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 8484 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 11229 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 24063 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 58699 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 97186 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Хавьер Милей
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Одесса
Канада
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 11381 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 11331 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 23345 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 35847 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 32329 просмотра
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Financial Times
Отопление

Чехия не будет продавать Украине легкие боевые самолеты - спикер парламента

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Чешское правительство решило не продавать Украине легкие боевые самолеты, об этом заявил лидер ультраправой партии Томио Окамура. Министр обороны сообщил, что армии Чехии понадобятся эти самолеты.

Чехия не будет продавать Украине легкие боевые самолеты - спикер парламента

Чешское правительство решило не продавать легкие боевые самолеты Украине, заявил журналистам в понедельник лидер ультраправой партии правящей коалиции премьер-министра Андрея Бабиша, спикер парламента Чехии Томио Окамура, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Томио Окамура, глава партии SPD, раскритиковал предложение Украины купить самолеты, о котором президент страны Петр Павел сообщил в минувшие выходные. Бабиш заявил в понедельник, что решение еще не принято, но министр обороны сообщил кабинету министров, что армии понадобятся эти самолеты, пишет издание.

Окамура утверждал, что закупка замены L-159 для ВВС обойдется Праге дороже, чем она заработает от продажи отечественных самолетов Украине.

Это последний пример столкновения между президентом, бывшим генералом НАТО, который является убежденным сторонником Украины, с новым правительством Бабиша, которое критикует политику Европейского Союза в отношении вооружения Украины, отмечает издание.

Вскоре после того, как премьер-миллиардер пришел к власти, Павел призвал его руководить правительством с "конструктивным" подходом к НАТО и Украине.

При этом, в то время как Бабиш продолжает свою кампанию против политики жесткой экономии, он изменил направление, чтобы поддержать усилия страны по продолжению поставок боеприпасов в Украину и продемонстрировал прагматизм в общении с другими лидерами ЕС, смягчая влияние ультраправых партнеров по коалиции на свою администрацию, пишет издание.

Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками16.01.26, 22:46 • 12913 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Петр Павел
Bloomberg L.P.
НАТО
Европейский Союз
Чешская Республика
Украина