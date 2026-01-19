Чехия не будет продавать Украине легкие боевые самолеты - спикер парламента
Киев • УНН
Чешское правительство решило не продавать Украине легкие боевые самолеты, об этом заявил лидер ультраправой партии Томио Окамура. Министр обороны сообщил, что армии Чехии понадобятся эти самолеты.
Чешское правительство решило не продавать легкие боевые самолеты Украине, заявил журналистам в понедельник лидер ультраправой партии правящей коалиции премьер-министра Андрея Бабиша, спикер парламента Чехии Томио Окамура, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Томио Окамура, глава партии SPD, раскритиковал предложение Украины купить самолеты, о котором президент страны Петр Павел сообщил в минувшие выходные. Бабиш заявил в понедельник, что решение еще не принято, но министр обороны сообщил кабинету министров, что армии понадобятся эти самолеты, пишет издание.
Окамура утверждал, что закупка замены L-159 для ВВС обойдется Праге дороже, чем она заработает от продажи отечественных самолетов Украине.
Это последний пример столкновения между президентом, бывшим генералом НАТО, который является убежденным сторонником Украины, с новым правительством Бабиша, которое критикует политику Европейского Союза в отношении вооружения Украины, отмечает издание.
Вскоре после того, как премьер-миллиардер пришел к власти, Павел призвал его руководить правительством с "конструктивным" подходом к НАТО и Украине.
При этом, в то время как Бабиш продолжает свою кампанию против политики жесткой экономии, он изменил направление, чтобы поддержать усилия страны по продолжению поставок боеприпасов в Украину и продемонстрировал прагматизм в общении с другими лидерами ЕС, смягчая влияние ультраправых партнеров по коалиции на свою администрацию, пишет издание.
