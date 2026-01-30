Украина и Польша обсудили передачу самолетов МиГ-29

Украина и Польша обсудили передачу украинской стороне польских самолетов МиГ-29, сообщил в пятницу министр обороны Михаил Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Об этом он сообщил по итогам разговора с вице-премьер-министром – министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

"Поблагодарил партнеров за стратегическую поддержку Украины. Польша играет ключевую логистическую роль – через ее территорию поступает около 90% международной помощи, в частности, для укрепления энергетической устойчивости Украины", - указал глава Минобороны Украины.

По его словам, стороны сосредоточились на ряде направлений сотрудничества, в частности:

Отдельно обсудили передачу Украине самолетов МиГ-29 – важный компонент для защиты нашего неба. Польша уже передала такие истребители в 2023 году. Совместно будем работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей