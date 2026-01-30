Украина и Польша обсудили передачу самолетов МиГ-29
Киев • УНН
Украина и Польша обсудили передачу самолетов МиГ-29 и углубление оборонного сотрудничества. Польша уже передавала такие истребители в 2023 году.
Украина и Польша обсудили передачу украинской стороне польских самолетов МиГ-29, сообщил в пятницу министр обороны Михаил Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Углубляем оборонное сотрудничество с Польшей – в фокусе усиление ПВО, развитие дронов, передача авиации
Об этом он сообщил по итогам разговора с вице-премьер-министром – министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.
"Поблагодарил партнеров за стратегическую поддержку Украины. Польша играет ключевую логистическую роль – через ее территорию поступает около 90% международной помощи, в частности, для укрепления энергетической устойчивости Украины", - указал глава Минобороны Украины.
По его словам, стороны сосредоточились на ряде направлений сотрудничества, в частности:
- совместные оборонные проекты и европейские механизмы. "Благодарен Польше за участие в PURL и готовность совместно реализовать оборонные проекты с фокусом на развитие дронов", - указал министр и добавил, что отдельно отметил роль Совместного Центра НАТО - Украина JATEC в Польше как платформы для анализа опыта войны, обмена знаниями и внедрения стандартов НАТО;
- усиление «малой» ПВО. Польские технологии, по словам Федорова, уже являются важной частью нашей «малой» ПВО. Министр указал на готовность развивать сотрудничество дальше и расширять радарное поле.
- авиационные возможности.
Отдельно обсудили передачу Украине самолетов МиГ-29 – важный компонент для защиты нашего неба. Польша уже передала такие истребители в 2023 году. Совместно будем работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей
Также, со своей стороны, указал министр, "готовы делиться украинскими решениями – в частности, в сфере противодействия шахедам". "Данные с поля боя и наш практический опыт могут быть полезны для усиления возможностей польского войска", - отметил он.
"Благодарю Польшу за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения", - подытожил министр.
