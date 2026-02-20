Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg

Экспорт китайских дронов в россию использует новый маршрут через Таиланд, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, на 30-м этаже здания Chartered Square в центре Бангкока расположен скромный офис Skyhub Technologies Ltd., "который служит центром бурной и противоречивой торговли". Помещение, арендованное поставщиком услуг по обслуживанию офисов, редко посещает единственный директор компании и изредка граждане Китая, по словам сотрудников здания. В онлайн-регистрационных документах не указан контактный номер. Во время визита Bloomberg в конце января никто не был доступен.

"Несмотря на видимую бездеятельность, это оживленный канал для передовых дронов. Торговые документы показывают, что Skyhub Technologies является вторым по величине импортером беспилотных летательных аппаратов из Китая в Таиланде. Куда они оттуда направляются, не фиксируется, хотя основная часть дронов, импортированных в страну, реэкспортируется в россию — вполне законная торговля", — отмечается в публикации.

Как отмечает издание, "Таиланд до сих пор в значительной степени оставался незамеченным как маршрут в россию".

Однако анализ официальных данных о торговле с Таиландом показывает, что экспорт беспилотников из Таиланда в россию резко возрос с 2022 года, когда... владимир путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину, что точно отражает рост импорта этих товаров Таиландом из Китая — говорится в публикации.

"Эту тенденцию заметили украинские чиновники", сообщил человек, знакомый с ситуацией.

Пекин утверждает, что не помогает россии в военном плане. Однако технологии китайского производства регулярно встречаются на поле боя в Украине, где FPV-дроны изменили облик современной войны.

Государственный департамент США отказался комментировать поставки через Таиланд. Но представитель заявил, что Китай поддерживает военные усилия россии и поставляет около 80% так называемых деталей двойного назначения — термин для оборудования с потенциальным военным применением — которые россия использует в войне.

"Юго-Восточная Азия как регион, безусловно, является тем, за которым стоит следить, — сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник по вопросам экономических санкций, стандартов и стратегии Международного института стратегических исследований (IISS), базирующегося в Берлине. — Страны могут меняться, но методы — нет: перенаправление через третьи страны с использованием подставных компаний".

За 11 месяцев до конца ноября 2025 года россия импортировала из Таиланда дронов на сумму 125 миллионов долларов, что составляет 88% от общего объема экспорта БПЛА Таиланда и в восемь раз больше, чем было приобретено в предыдущем году. За тот же период Китай поставил дронов на сумму 186 миллионов долларов в эту юго-восточноазиатскую страну, что составляет почти весь экспорт дронов в Таиланд — отмечает издание.

В 2022 году Таиланд экспортировал менее чем на 1 миллион долларов дронов, причем ни один из них не попал в россию, показывают правительственные торговые данные.

Экспорт китайских дронов из Таиланда осуществляется в рамках правового поля, заявил в интервью Фантонг Лойкулнанта, генеральный директор таможенного управления Таиланда. Он добавил, что декларация использования при импорте дронов из Китая не является обязательной.

"Мы готовы действовать, но сначала должен быть принят закон", — сказал Фантонг. По его словам, Департамент внешней торговли Министерства торговли изучает этот вопрос.

россия находится под многочисленными международными санкциями из-за войны рф против Украины, и хотя большинство подсанкционных товаров — обычно двойного назначения — поступают через Китай и Гонконг, согласно сообщениям о санкциях ЕС и США, москва пытается использовать перевалочные маршруты, чтобы обойти европейские ограничения.

Юго-Восточная Азия стала важным каналом доставки товаров в прошлом году, после того как западные правительства разоблачили и приняли меры в отношении предыдущих маршрутов через такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. В октябре Европейский Союз ввел санкции против двух фирм, базирующихся в Таиланде, за их поддержку российских военных. Правительство Таиланда не прокомментировало эти запреты.

Рост поставок через Таиланд показывает, насколько трудно было западным властям ограничить доступ россии как к оружию, так и к технологиям двойного назначения, отмечает издание.

В 2024 году Bloomberg сообщило, что Индию используют как канал для передачи серверов американского производства, содержащих чипы Nvidia Corp., в россию, а в октябре выяснилось, что детали беспилотников южноафриканского производства попадают в российские беспилотные летательные аппараты, используемые для атак на Украину. Тем временем россия покупает ракеты у Тегерана, на фоне того, как беспилотники Shahed 136, разработанные Ираном, собираются в россии.

"Война на истощение — это битва за ресурсы, — сказала Шагина из IISS о войне в Украине. — россия наращивает масштабы".

Согласно регистрационным документам, Skyhub Technologies изначально работала в геологическом секторе, а сейчас зарегистрирована как компания по прокату автомобилей. Согласно документам, собранным Big Trade Data, платформой торговой разведки, специализирующейся на данных о поставках, в 2025 году она импортировала дронов на сумму 25 миллионов долларов. Импорт Skyhub Technologies осуществлялся от Autel Robotics, одного из крупнейших производителей дронов в Китае, свидетельствуют данные.

"Торговые документы показывают, что поставки включали 976 дронов с тем же кодом модели, что и Autel EVO Max 4T, стоимость которой составляет около 9000 долларов за штуку", согласно веб-сайту Autel. "В прошлом году российская компания Aero HIT обратилась в министерство обороны в Москве с просьбой о финансовой помощи для локализации производства EVO Max 4T, изначально разработанного для гражданского использования, но который, по ее словам, оказался очень эффективным в боевых условиях", согласно копии письма, полученной Bloomberg. Autel заявила в электронном письме, что в то время не сотрудничала с Aero HIT и не знала об этом предложении.

В ответ на запросы относительно своих отношений со Skyhub Technologies, компания Autel заявила, что не может обсуждать клиентов из-за конфиденциальности, но имеет "систему соблюдения экономических санкций, которая соответствует международным стандартам". Компания заявила, что ее дроны предназначены для гражданского использования и оснащены "системой геозонирования без полетов", которая предотвратит полеты в зоне конфликта между россией и Украиной, пишет издание.

Skyhub Technologies не делала никаких публичных заявлений относительно импорта дронов.

"Еще одна компания, базирующаяся на окраине Бангкока, China Thai Corp., похоже, играет еще большую роль в торговле дронами. Согласно торговым данным, она импортировала дронов в Таиланд на сумму 144 миллиона долларов из Китая за первые 11 месяцев 2025 года. За это время, в октябре, компания была введена под санкции Великобританией за поставку технологий российским вооруженным силам", — говорится в публикации.

"Участие China Thai в поставках оборудования в россию датируется по меньшей мере 2023 годом, когда торговые данные показывают, что компания работала экспедитором груза iPhone от Apple Inc. стоимостью 2 миллиона долларов, предназначенного для российской компании OOO Atlas, электронной фирмы, на которую ЕС наложил санкции в следующем году", пишет издание. Также в 2023 году Nikkei сообщила, что OOO Atlas купила полупроводников на сумму 2,5 миллиона долларов у гонконгской компании DEXP International Limited, еще одной компании, находящейся под санкциями ЕС, которая была продавцом партии iPhone, обрабатывавшейся China Thai.

Годовой доход China Thai вырос с символической суммы около 14 000 бат (450 долларов США) с 2020 по 2022 год до 17,8 миллиона бат в 2023 году, а затем до 25,3 миллиона бат в 2024 году, как показывают финансовые отчеты из реестра компаний Таиланда.

"Фирма, расположенная в 10 минутах от главного международного аэропорта Бангкока на краю грузового склада, теперь переименовывается в Lanto Global Logistics", о чем свидетельствовала вывеска на объекте во время визита Bloomberg 11 февраля. Сотрудница, общаясь с Bloomberg, сказала, что "руководители знали о запросах, отправленных ранее, но не хотели комментировать". Она сказала, что "объект обеспечивает логистику заказов клиентов, добавив, что сотрудники знают, что компания находится под санкциями".

