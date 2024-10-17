США ввели санкции против компаний из рф и китая за производство дальнобойных дронов
Киев • УНН
США ввели санкции против трех компаний и одного человека из рф и Китая за разработку и производство дронов «Гарпия». Это первые санкции США против китайских предприятий, производящих оружие в партнерстве с рф.
В четверг, 17 октября, Вашингтон объявил о санкциях против трех юридических и одного физического лица из россии и Китая. Фигурантов санкционного списка обвинили в причастности к разработке новейшего китайского БПЛА. Об этом заявили в Офисе контроля за иностранными активами Министерства финансов США, передает УНН.
Детали
В США объясняют, что санкции ввели из-за причастности к разработке и производству российских ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия серии "Гарпия", которые россия применяет в войне против Украины.
Спроектированный и разработанный специалистами из Китайской Народной Республики (КНР), дрон "Гарпия" производится на заводах в КНР в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями перед передачей беспилотников в россию для использования против Украины
Под санкции США попали:
- акционерное общество «Ижевский электромеханический завод „Купол“, дочернее предприятие российской государственной компании по производству вооружений АО „Концерн аэрокосмической обороны “Алмаз-Антей», координирующее производство БпЛА «Гарпия» на заводах в Китае перед передачей их в россию;
- Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. (Лимбах), базирующаяся в КНР, производит двигатель L550E для установки на БпЛА «Гарпия»;
- компания Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd (Redlepus), которая также работает в КНР, сотрудничает с российской оборонной компанией ООО ТСК «Вектор» и выступает посредником между АО «ИЭМЗ „Купол“ и поставщиками из КНР;
- гражданин россии Артем Михайлович Ямщиков - генеральный директор и бенефициарный владелец ВСК «Вектор», которая помогает в закупках от имени АО «ИЭМЗ „Купол“ и „Алмаз-Антей“ в разработке и производстве ударных БпЛА.
В Минфине США подчеркивают, что это первые санкции США, наложенные на те предприятия Китая, которые непосредственно разрабатывают и производят полные системы вооружений в партнерстве с российскими фирмами.
Напомним,
Ранее УНН писал, что россия начала производство нового дальнобойного ударного беспилотника "Garpiya-A1", используя китайские двигатели и комплектующие, которые уже задействованы в войне в Украине.