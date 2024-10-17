США ввели санкции против компаний из рф и китая за производство дальнобойных дронов

В четверг, 17 октября, Вашингтон объявил о санкциях против трех юридических и одного физического лица из россии и Китая. Фигурантов санкционного списка обвинили в причастности к разработке новейшего китайского БПЛА. Об этом заявили в Офисе контроля за иностранными активами Министерства финансов США, передает УНН.

Детали

В США объясняют, что санкции ввели из-за причастности к разработке и производству российских ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия серии "Гарпия", которые россия применяет в войне против Украины.

Спроектированный и разработанный специалистами из Китайской Народной Республики (КНР), дрон "Гарпия" производится на заводах в КНР в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями перед передачей беспилотников в россию для использования против Украины