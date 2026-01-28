$42.960.17
14:19 • 7632 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 13165 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 20151 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 24969 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 24865 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 24160 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27245 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44837 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57736 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 43252 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Китай поставляет россии оборудование для производства "орешника" – The Telegraph

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Китай предоставляет россии станки и электронные компоненты для создания ядерных гиперзвуковых ракет, которые производятся на Воткинском заводе. Это позволяет рф обходить западные санкции и ускорять производство вооружений.

Китай поставляет россии оборудование для производства "орешника" – The Telegraph

Китай поставляет инструменты, чтобы помочь россии в создании ядерных гиперзвуковых ракет, которые российский диктатор владимир путин использует для угроз Западу. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, россия использует китайские станки, инструменты и электронные компоненты для изготовления боевых частей и ключевых элементов ракет. В частности, речь идет о высокоточных станках с числовым программным управлением (ЧПУ), которые украинская разведка обнаружила на Воткинском заводе – главном предприятии РФ по производству ракет, находящемся под санкциями США, ЕС, Великобритании и Японии.

Именно там производят ракеты "Орешник", а также "Искандер-М" и межконтинентальные "Тополь-М". "Орешник" – гиперзвуковая баллистическая ракета, которая развивает скорость до 8 тыс. миль в час, может нести шесть боевых частей и поражать цели в Европе менее чем за 20 минут. Как известно, в начале января российские войска уже применили ее против Львова – в 65 км от границы с Польшей.

СМИ установили, что Китай передал россии технологий и оборудования по меньшей мере на $10,3 млрд, включая микрочипы, электронные платы, шариковые подшипники, пьезоэлектрические кристаллы для радаров и систем РЭБ, а также оптические прицелы. Часть этих товаров входит в перечень 50 приоритетных позиций, экспорт которых в РФ запрещен 39 странами Запада, однако Китай к санкциям не присоединился.

рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский25.01.26, 15:54 • 6138 просмотров

Согласно торговым данным, Пекин поставил москве не менее $4,9 млрд микроэлектроники, необходимой для высокоточного оружия и истребителей Су. Только за первые три года полномасштабной войны Китай экспортировал в РФ $3,1 млрд станков.

Аналитики отмечают, что именно доступ к китайским машиностроительным мощностям позволил россии обойти санкции, ускорить производство вооружений и уменьшить зависимость от западных технологий. По их словам, без китайской экономики и роли КНР как "транзитного звена" для санкционных товаров россии было бы значительно сложнее поддерживать войну против Украины.

В то же время эксперты подчеркивают, что реальные объемы поставок могут быть значительно больше, поскольку часть продукции поставляется через третьи страны с последующим реэкспортом в РФ, что затрудняет отслеживание цепочек поставок.

Генсек НАТО: рф использует ракеты "Орешник" для ослабления поддержки Украины12.01.26, 17:02 • 3549 просмотров

Ольга Розгон

