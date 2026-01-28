Китай поставляет инструменты, чтобы помочь россии в создании ядерных гиперзвуковых ракет, которые российский диктатор владимир путин использует для угроз Западу. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, россия использует китайские станки, инструменты и электронные компоненты для изготовления боевых частей и ключевых элементов ракет. В частности, речь идет о высокоточных станках с числовым программным управлением (ЧПУ), которые украинская разведка обнаружила на Воткинском заводе – главном предприятии РФ по производству ракет, находящемся под санкциями США, ЕС, Великобритании и Японии.

Именно там производят ракеты "Орешник", а также "Искандер-М" и межконтинентальные "Тополь-М". "Орешник" – гиперзвуковая баллистическая ракета, которая развивает скорость до 8 тыс. миль в час, может нести шесть боевых частей и поражать цели в Европе менее чем за 20 минут. Как известно, в начале января российские войска уже применили ее против Львова – в 65 км от границы с Польшей.

СМИ установили, что Китай передал россии технологий и оборудования по меньшей мере на $10,3 млрд, включая микрочипы, электронные платы, шариковые подшипники, пьезоэлектрические кристаллы для радаров и систем РЭБ, а также оптические прицелы. Часть этих товаров входит в перечень 50 приоритетных позиций, экспорт которых в РФ запрещен 39 странами Запада, однако Китай к санкциям не присоединился.

Согласно торговым данным, Пекин поставил москве не менее $4,9 млрд микроэлектроники, необходимой для высокоточного оружия и истребителей Су. Только за первые три года полномасштабной войны Китай экспортировал в РФ $3,1 млрд станков.

Аналитики отмечают, что именно доступ к китайским машиностроительным мощностям позволил россии обойти санкции, ускорить производство вооружений и уменьшить зависимость от западных технологий. По их словам, без китайской экономики и роли КНР как "транзитного звена" для санкционных товаров россии было бы значительно сложнее поддерживать войну против Украины.

В то же время эксперты подчеркивают, что реальные объемы поставок могут быть значительно больше, поскольку часть продукции поставляется через третьи страны с последующим реэкспортом в РФ, что затрудняет отслеживание цепочек поставок.

