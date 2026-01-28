Китай постачає росії обладнання для виробництва "орєшніка" - The Telegraph

Китай надсилає інструменти, щоб допомогти росії для створення ядерних гіперзвукових ракет, які російський диктатор володимир путін використовує для погроз Заходу. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, росія використовує китайські верстати, інструменти та електронні компоненти для виготовлення бойових частин і ключових елементів ракет. Зокрема, йдеться про високоточні верстати з числовим програмним керуванням (CNC), які виявила українська розвідка на Воткінському заводі – головному підприємстві рф з виробництва ракет, що перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та Японії.

Саме там виготовляють ракети "Орєшнік", а також "Іскандер-М" і міжконтинентальні "Тополь-М". "Орєшнік" – гіперзвукова балістична ракета, яка розвиває швидкість до 8 тис. миль на годину, може нести шість бойових частин і вражати цілі в Європі менш ніж за 20 хвилин. Як відомо, на початку січня російські війська вже застосували її проти Львова – за 65 км від кордону з Польщею.

ЗМІ встановили, що Китай передав росії технологій та обладнання щонайменше на $10,3 млрд, включно з мікрочипами, електронними платами, кульковими підшипниками, п’єзоелектричними кристалами для радарів і систем РЕБ, а також оптичними прицілами. Частина цих товарів входить до переліку 50 пріоритетних позицій, експорт яких до рф заборонений 39 країнами Заходу, однак Китай до санкцій не приєднався.

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський

Згідно з торговими даними, Пекін поставив москві щонайменше $4,9 млрд мікроелектроніки, необхідної для високоточної зброї та винищувачів Су. Лише за перші три роки повномасштабної війни Китай експортував до рф $3,1 млрд верстатів.

Аналітики зазначають, що саме доступ до китайських машинобудівних потужностей дозволив росії обійти санкції, прискорити виробництво озброєнь і зменшити залежність від західних технологій. За їхніми словами, без китайської економіки та ролі КНР як "транзитної ланки" для санкційних товарів росії було б значно складніше підтримувати війну проти України.

Водночас експерти наголошують, що реальні обсяги поставок можуть бути значно більшими, оскільки частина продукції постачається через треті країни з подальшим реекспортом до рф, що ускладнює відстеження ланцюгів постачання.

Генсек НАТО: рф використовує ракети "Орєшнік" для послаблення підтримки України