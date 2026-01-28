$42.960.17
Ексклюзив
14:57 • 36 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 8084 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 13388 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 20358 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 25170 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 25018 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 24242 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27304 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44864 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57750 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
Ексклюзив
Ексклюзив
Китай постачає росії обладнання для виробництва "орєшніка" - The Telegraph

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Китай надає росії верстати та електронні компоненти для створення ядерних гіперзвукових ракет, які виробляються на Воткінському заводі. Це дозволяє рф обходити західні санкції та прискорювати виробництво озброєнь.

Китай постачає росії обладнання для виробництва "орєшніка" - The Telegraph

Китай надсилає інструменти, щоб допомогти росії для створення ядерних гіперзвукових ракет, які російський диктатор володимир путін використовує для погроз Заходу. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, росія використовує китайські верстати, інструменти та електронні компоненти для виготовлення бойових частин і ключових елементів ракет. Зокрема, йдеться про високоточні верстати з числовим програмним керуванням (CNC), які виявила українська розвідка на Воткінському заводі – головному підприємстві рф з виробництва ракет, що перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та Японії.

Саме там виготовляють ракети "Орєшнік", а також "Іскандер-М" і міжконтинентальні "Тополь-М". "Орєшнік" – гіперзвукова балістична ракета, яка розвиває швидкість до 8 тис. миль на годину, може нести шість бойових частин і вражати цілі в Європі менш ніж за 20 хвилин. Як відомо, на початку січня російські війська вже застосували її проти Львова – за 65 км від кордону з Польщею.

ЗМІ встановили, що Китай передав росії технологій та обладнання щонайменше на $10,3 млрд, включно з мікрочипами, електронними платами, кульковими підшипниками, п’єзоелектричними кристалами для радарів і систем РЕБ, а також оптичними прицілами. Частина цих товарів входить до переліку 50 пріоритетних позицій, експорт яких до рф заборонений 39 країнами Заходу, однак Китай до санкцій не приєднався.

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський25.01.26, 15:54 • 6138 переглядiв

Згідно з торговими даними, Пекін поставив москві щонайменше $4,9 млрд мікроелектроніки, необхідної для високоточної зброї та винищувачів Су. Лише за перші три роки повномасштабної війни Китай експортував до рф $3,1 млрд верстатів.

Аналітики зазначають, що саме доступ до китайських машинобудівних потужностей дозволив росії обійти санкції, прискорити виробництво озброєнь і зменшити залежність від західних технологій. За їхніми словами, без китайської економіки та ролі КНР як "транзитної ланки" для санкційних товарів росії було б значно складніше підтримувати війну проти України.

Водночас експерти наголошують, що реальні обсяги поставок можуть бути значно більшими, оскільки частина продукції постачається через треті країни з подальшим реекспортом до рф, що ускладнює відстеження ланцюгів постачання.

Генсек НАТО: рф використовує ракети "Орєшнік" для послаблення підтримки України12.01.26, 17:02 • 3549 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Дейлі телеграф
Європейський Союз
Іскандер (ОТРК)
Велика Британія
Європа
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна
Львів
Польща