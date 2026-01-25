рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський

росія використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками", а оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території білорусі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території Білорусі. Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками". Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі - заявив Зеленський.

За його словами, cаме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою.

Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу - резюмував Президент.

