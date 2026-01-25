рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський

$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 3090 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 5946 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 7842 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 11042 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 23017 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 41395 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33856 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41813 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39414 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49394 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.9м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Морози у США: у Нью-Йорку загинули троє людей25 січня, 04:08 • 8810 перегляди
Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки25 січня, 04:33 • 5984 перегляди
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 7544 перегляди
Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянськуVideo25 січня, 05:46 • 5036 перегляди
"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25 січня, 06:15 • 4412 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 79145 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 92320 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 104000 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 97680 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 98612 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18042 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18310 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 34912 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35490 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48398 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Соціальна мережа
Fox News

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу. Оператори російських "шахедів" працюють по Україні, зокрема, з білоруської території.

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський

росія використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками", а оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території білорусі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території Білорусі. Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками". Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі 

- заявив Зеленський.

Генсек НАТО: рф використовує ракети "Орєшнік" для послаблення підтримки України12.01.26, 17:02 • 3519 переглядiв

За його словами, cаме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою.

Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу 

- резюмував Президент.

Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський25.01.26, 15:25 • 702 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Білорусь
Європа
Володимир Зеленський
Україна