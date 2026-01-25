рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский

россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками", а операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории беларуси. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории беларуси. россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками". Промышленность беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе - заявил Зеленский.

По его словам, именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой.

Именно поэтому для Европы критически не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу - резюмировал Президент.

