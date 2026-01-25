рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский

$43.170.00
12:24 • 3922 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 6992 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 8630 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 11421 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 23324 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 41665 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 33974 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41895 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39472 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49512 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки25 января, 04:33 • 6542 просмотра
Британия создает аналог ФБР: что известно о новом ведомстве25 января, 05:15 • 8146 просмотра
Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском БрянскеVideo25 января, 05:46 • 5594 просмотра
"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью25 января, 06:15 • 5020 просмотра
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25 января, 07:39 • 4382 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 79556 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 92755 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 104254 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 97948 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 98887 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Беларусь
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 18132 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 18397 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 34998 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 35567 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 48494 просмотра
рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира. Операторы российских "шахедов" работают по Украине, в частности, с белорусской территории.

рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский

россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками", а операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории беларуси. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории беларуси. россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками". Промышленность беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе 

- заявил Зеленский.

Генсек НАТО: рф использует ракеты "Орешник" для ослабления поддержки Украины12.01.26, 17:02 • 3519 просмотров

По его словам, именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой.

Именно поэтому для Европы критически не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу 

- резюмировал Президент.

Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский25.01.26, 15:25 • 1276 просмотров

Антонина Туманова

