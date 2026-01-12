Генсек НАТО: рф использует ракеты "Орешник" для ослабления поддержки Украины
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рф применяет ракеты "Орешник" против Украины, в частности Львова, чтобы запугать и отговорить от поддержки. Он подчеркнул, что НАТО не поддастся запугиванию, а безопасность Украины является безопасностью Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что РФ использует ракеты "Орешник", чтобы ослабить "нашу поддержку Украины", передает УНН со ссылкой на la Repubblica.
"Жестокая агрессивная война России продолжается, и только на прошлой неделе мы видели использование ракеты "Орешник" против Львова, а также продолжение атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не поддадимся запугиванию", – заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
"Поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее, чем когда-либо. Безопасность Украины – это наша безопасность", – добавил он.
Напомним
Совет Безопасности ООН соберется 12 января по просьбе Украины после массированных российских авиаударов и использования ракеты "Орешник". Россия применила гиперзвуковую ракету "Орешник" 8-9 января на западной Украине, утверждая, что это ответ на "теракт" против резиденции Путина.