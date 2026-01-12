Генсек НАТО: рф использует ракеты "Орешник" для ослабления поддержки Украины

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
14:17 • 3942 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 5372 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 11448 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 27134 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 31036 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 26071 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28485 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36244 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42453 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36492 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.5м/с
80%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 22335 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 29642 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 22993 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 8054 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17361 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 3942 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17489 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 27134 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 23116 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 29764 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Италия
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 28546 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 24691 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 31014 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 33360 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 89381 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Хранитель
Шахед-136

Генсек НАТО: рф использует ракеты "Орешник" для ослабления поддержки Украины

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рф применяет ракеты "Орешник" против Украины, в частности Львова, чтобы запугать и отговорить от поддержки. Он подчеркнул, что НАТО не поддастся запугиванию, а безопасность Украины является безопасностью Альянса.

Генсек НАТО: рф использует ракеты "Орешник" для ослабления поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что РФ использует ракеты "Орешник", чтобы ослабить "нашу поддержку Украины", передает УНН со ссылкой на la Repubblica.

"Жестокая агрессивная война России продолжается, и только на прошлой неделе мы видели использование ракеты "Орешник" против Львова, а также продолжение атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не поддадимся запугиванию", – заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее, чем когда-либо. Безопасность Украины – это наша безопасность", – добавил он.

россия за неделю выпустила по Украине до 1100 дронов и более 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский11.01.26, 10:37 • 5624 просмотра

Напомним

Совет Безопасности ООН соберется 12 января по просьбе Украины после массированных российских авиаударов и использования ракеты "Орешник". Россия применила гиперзвуковую ракету "Орешник" 8-9 января на западной Украине, утверждая, что это ответ на "теракт" против резиденции Путина.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Морозы в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Андрей Пленкович
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Марк Рютте
НАТО
Хорватия
Украина
Львов