Генсек НАТО: рф использует ракеты "Орешник" для ослабления поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что РФ использует ракеты "Орешник", чтобы ослабить "нашу поддержку Украины", передает УНН со ссылкой на la Repubblica.

"Жестокая агрессивная война России продолжается, и только на прошлой неделе мы видели использование ракеты "Орешник" против Львова, а также продолжение атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается отговорить нас от поддержки Украины, но мы не поддадимся запугиванию", – заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Поскольку Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее, чем когда-либо. Безопасность Украины – это наша безопасность", – добавил он.

россия за неделю выпустила по Украине до 1100 дронов и более 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский

Напомним

Совет Безопасности ООН соберется 12 января по просьбе Украины после массированных российских авиаударов и использования ракеты "Орешник". Россия применила гиперзвуковую ракету "Орешник" 8-9 января на западной Украине, утверждая, что это ответ на "теракт" против резиденции Путина.