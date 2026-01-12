Генсек НАТО: рф використовує ракети "Орєшнік" для послаблення підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рф використовує ракети "Орєшнік", щоб послабити "нашу підтримку України", передає УНН із посиланням на la Repubblica.

"Жорстока агресивна війна росії триває, і лише минулого тижня ми бачили використання ракети "Орєшнік" проти Львова, а також продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не піддамося залякуванню", – заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції разом із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО важливіша, ніж будь-коли. Безпека України – це наша безпека", – додав він.

Нагадаємо

Рада Безпеки ООН збереться 12 січня на прохання України після масованих російських авіаударів та використання ракети "Орешник". росія застосувала гіперзвукову ракету "Орешник" 8-9 січня на західній Україні, стверджуючи, що це відповідь на "теракт" проти резиденції путіна.