Генсек НАТО: рф використовує ракети "Орєшнік" для послаблення підтримки України

Ексклюзив
14:17 • 3682 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 5152 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 11354 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 26980 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 30926 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 26012 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 28433 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36215 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 42414 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36462 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові10:15
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 3680 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Венесуела
Італія
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Генсек НАТО: рф використовує ракети "Орєшнік" для послаблення підтримки України

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що рф застосовує ракети "Орєшнік" проти України, зокрема Львова, щоб залякати та відмовити від підтримки. Він наголосив, що НАТО не піддасться залякуванню, а безпека України є безпекою Альянсу.

Генсек НАТО: рф використовує ракети "Орєшнік" для послаблення підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рф використовує ракети "Орєшнік", щоб послабити "нашу підтримку України", передає УНН із посиланням на la Repubblica.

"Жорстока агресивна війна росії триває, і лише минулого тижня ми бачили використання ракети "Орєшнік" проти Львова, а також продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не піддамося залякуванню", – заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції разом із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО важливіша, ніж будь-коли. Безпека України – це наша безпека", – додав він.

росія за тиждень випустила по Україні до 1100 дронів і понад 50 ракет, у тому числі "орєшнік" - Зеленський11.01.26, 10:37 • 5622 перегляди

Нагадаємо

Рада Безпеки ООН збереться 12 січня на прохання України після масованих російських авіаударів та використання ракети "Орешник". росія застосувала гіперзвукову ракету "Орешник" 8-9 січня на західній Україні, стверджуючи, що це відповідь на "теракт" проти резиденції путіна.

Антоніна Туманова

