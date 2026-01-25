Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский

$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 2776 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 5496 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 7516 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 10909 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 22902 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 41307 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 33811 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41781 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39393 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49362 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.9м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Морозы в США: в Нью-Йорке погибли три человека25 января, 04:08 • 8496 просмотра
Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в любой стране Латинской Америки25 января, 04:33 • 5708 просмотра
Британия создает аналог ФБР: что известно о новом ведомстве25 января, 05:15 • 7270 просмотра
Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском БрянскеVideo25 января, 05:46 • 4758 просмотра
"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью25 января, 06:15 • 4118 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 78979 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 92150 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 103872 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 97559 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 98501 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 17996 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 18268 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 34873 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 35453 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 48357 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
Фокс Ньюс

Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белому шпицу лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси. Он также подчеркнул, что зависимость беларуси от москвы стала более опасной для всех.

Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский

Белому шпицу белорусского диктатора александра лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что зависимость беларуси от москвы стала "опаснее для всех", передает УНН.

Пока что белому шпицу лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости беларуси от москвы. Зависимость, которая не становится меньше 

- заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории беларуси.

Связь для ударов поддерживается с территории беларуси. россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками". Промышленность беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе 

- добавил Президент.

По его словам, именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой.

Именно поэтому для Европы критически не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу 

- резюмировал Зеленский.

В Польше заявили о высокой активности БПЛА на границе с беларусью22.01.26, 13:58 • 2560 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Беларусь
Европа
Владимир Зеленский
Украина