Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский

Белому шпицу белорусского диктатора александра лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что зависимость беларуси от москвы стала "опаснее для всех", передает УНН.

Пока что белому шпицу лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости беларуси от москвы. Зависимость, которая не становится меньше - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории беларуси.

Связь для ударов поддерживается с территории беларуси. россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками". Промышленность беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе - добавил Президент.

По его словам, именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой.

Именно поэтому для Европы критически не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу - резюмировал Зеленский.

