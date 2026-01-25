Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белому шпицу лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси. Он также подчеркнул, что зависимость беларуси от москвы стала более опасной для всех.
Белому шпицу белорусского диктатора александра лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что зависимость беларуси от москвы стала "опаснее для всех", передает УНН.
Пока что белому шпицу лукашенко оставлено больше прав, чем народу беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости беларуси от москвы. Зависимость, которая не становится меньше
Он также подчеркнул, что операторы российских реактивных "шахедов" работают по Украине в том числе с территории беларуси.
Связь для ударов поддерживается с территории беларуси. россия использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками". Промышленность беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе
По его словам, именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой.
Именно поэтому для Европы критически не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу
