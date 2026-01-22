В Польше заявили о высокой активности БПЛА на границе с беларусью

$43.180.08
Эксклюзив
11:29 • 2628 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
10:59 • 4054 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 11153 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 17972 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 25476 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 40591 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39264 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 63362 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33576 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 56019 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 7296 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 13483 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 27367 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 14688 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto06:26 • 11836 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 2628 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 5400 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 63362 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 56019 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 55690 просмотра
В Польше заявили о высокой активности БПЛА на границе с беларусью

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Польские военные 21 января зафиксировали повышенную активность малых беспилотных летательных аппаратов возле польско-белорусской границы. Это расценивается как гибридные действия беларуси для дестабилизации безопасности.

В Польше заявили о высокой активности БПЛА на границе с беларусью

Польские военные сообщили, что вечером 21 января зафиксировали повышенную активность малых беспилотных летательных аппаратов, действовавших вблизи польско-белорусской границы. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что военные непрерывно отслеживали их с помощью радиолокационных систем.

Согласно сообщению, не было обнаружено угрозы безопасности воздушного пространства Польши.

"В то же время следует подчеркнуть, что подобные инциденты являются частью гибридных действий, осуществляемых белорусской стороной с целью дестабилизации ситуации безопасности и испытания системы обороны воздушного пространства Республики Польша", – говорится в сообщении.

Оперативное командование заверило, что вместе с подчиненными силами и средствами постоянно мониторит ситуацию на восточной границе страны и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Напомним

Ночью 17 января десятки воздушных объектов из Беларуси вошли в воздушное пространство Польши. Польское Бюро национальной безопасности рассматривает это как возможную провокацию под видом контрабанды.

Ольга Розгон

