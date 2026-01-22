В Польше заявили о высокой активности БПЛА на границе с беларусью

Польские военные сообщили, что вечером 21 января зафиксировали повышенную активность малых беспилотных летательных аппаратов, действовавших вблизи польско-белорусской границы. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что военные непрерывно отслеживали их с помощью радиолокационных систем.

Согласно сообщению, не было обнаружено угрозы безопасности воздушного пространства Польши.

"В то же время следует подчеркнуть, что подобные инциденты являются частью гибридных действий, осуществляемых белорусской стороной с целью дестабилизации ситуации безопасности и испытания системы обороны воздушного пространства Республики Польша", – говорится в сообщении.

Оперативное командование заверило, что вместе с подчиненными силами и средствами постоянно мониторит ситуацию на восточной границе страны и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Напомним

Ночью 17 января десятки воздушных объектов из Беларуси вошли в воздушное пространство Польши. Польское Бюро национальной безопасности рассматривает это как возможную провокацию под видом контрабанды.