У Польщі заявили про високу активність БПЛА на кордоні з білоруссю

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
11:29 • 2278 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
10:59 • 3730 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 11031 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 17839 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 25377 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40531 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39221 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 63275 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 33564 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55953 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 7114 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 13384 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 27255 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 14588 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto06:26 • 11717 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 2278 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 5202 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 63275 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 55953 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 55613 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 20344 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 17833 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 18451 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 55613 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 37291 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Fox News

У Польщі заявили про високу активність БПЛА на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Польські військові 21 січня зафіксували підвищену активність малих безпілотних літальних апаратів біля польсько-білоруського кордону. Це розцінюється як гібридні дії білорусі для дестабілізації безпеки.

У Польщі заявили про високу активність БПЛА на кордоні з білоруссю

Польські військові повідомили, що ввечері 21 січня зафіксували підвищену активність малих безпілотних літальних апаратів, які діяли поблизу польсько-білоруського кордону. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що військові безперервно відстежували ці за допомогою радіолокаційних систем.

Згідно з повідомленням, не було виявлено загрози безпеці повітряного простору Польщі.

"Водночас слід підкреслити, що подібні інциденти є частиною гібридних дій, що здійснюються білоруською стороною з метою дестабілізації безпекової ситуації та випробування системи оборони повітряного простору Республіки Польща", – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування запевнило, що разом з підпорядкованими силами та засобами постійно моніторить ситуацію на східному кордоні країни і залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору.

Нагадаємо

Вночі 17 січня десятки повітряних об'єктів з Білорусі увійшли в повітряний простір Польщі. Польське Бюро національної безпеки розглядає це як можливу провокацію під виглядом контрабанди.

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Білорусь
Польща