Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду

Польське Бюро національної безпеки повідомило, що у ніч на 17 січня кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі. Не виключається, що мова йде про провокацію під виглядом контрабанди. Про це йдеться в повідомленні Бюро національної безпеки в соцмережі Х, передає УНН.

Президент Республіки Польща Навроцький отримав оперативну інформацію від глави ББН міністра Славоміра Ценкевича про перебіг та наслідки нічного вторгнення кількох десятків об'єктів з території білорусі. Бюро національної безпеки протягом всієї сьогоднішньої ночі стежило за цим інцидентом, збираючи та аналізуючи інформацію, отриману від військових і цивільних установ - йдеться в повідомленні.

Польща перехопила літак рф над Балтійським морем і частково закривала небо через повітряні кулі з білорусі

Як і у випадку з подією в ніч з 24 на 25 грудня 2025 року, коли з білоруського напрямку в польський повітряний простір влетіло 59 об'єктів, ББН не виключає, що мова йде про провокацію під виглядом контрабанди.

