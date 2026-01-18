Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 11310 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 16713 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 17304 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 43824 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 71889 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 38857 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 48977 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 54607 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 44466 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 71139 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Одещину: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури - ОВАPhoto18 січня, 06:32 • 5830 перегляди
Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа18 січня, 07:45 • 7050 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters18 січня, 08:29 • 16633 перегляди
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto10:13 • 11538 перегляди
Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа10:38 • 6636 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 35160 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 71139 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 41507 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 72825 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 101946 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Джорджа Мелоні
Марк Рютте
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ґренландія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 12965 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 25878 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 23100 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 21065 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 20470 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Шахед-136

Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Вночі 17 січня десятки повітряних об'єктів з Білорусі увійшли в повітряний простір Польщі. Польське Бюро національної безпеки розглядає це як можливу провокацію під виглядом контрабанди.

Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду

Польське Бюро національної безпеки повідомило, що у ніч на 17 січня кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі. Не виключається, що мова йде про провокацію під виглядом контрабанди. Про це йдеться в повідомленні Бюро національної безпеки в соцмережі Х, передає УНН

Президент Республіки Польща Навроцький отримав оперативну інформацію від глави ББН міністра Славоміра Ценкевича про перебіг та наслідки нічного вторгнення кількох десятків об'єктів з території білорусі. Бюро національної безпеки протягом всієї сьогоднішньої ночі стежило за цим інцидентом, збираючи та аналізуючи інформацію, отриману від військових і цивільних установ 

- йдеться в повідомленні. 

Польща перехопила літак рф над Балтійським морем і частково закривала небо через повітряні кулі з білорусі25.12.25, 13:48 • 3226 переглядiв

Як і у випадку з подією в ніч з 24 на 25 грудня 2025 року, коли з білоруського напрямку в польський повітряний простір влетіло 59 об'єктів, ББН не виключає, що мова йде про провокацію під виглядом контрабанди.

Нагадаємо 

Польські вчені розробили інноваційну електромагнітну систему Stratus для швидкої нейтралізації дронів без вибухів. Технологія використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів дронів, успішно пройшла лабораторні випробування.

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Електроенергія
Білорусь
Польща