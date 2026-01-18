Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде

Польское Бюро национальной безопасности сообщило, что в ночь на 17 января несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси. Не исключается, что речь идет о провокации под видом контрабанды. Об этом говорится в сообщении Бюро национальной безопасности в соцсети Х, передает УНН.

Президент Республики Польша Навроцкий получил оперативную информацию от главы ББН министра Славомира Ценкевича о ходе и последствиях ночного вторжения нескольких десятков объектов с территории Беларуси. Бюро национальной безопасности в течение всей сегодняшней ночи следило за этим инцидентом, собирая и анализируя информацию, полученную от военных и гражданских учреждений - говорится в сообщении.

Как и в случае с событием в ночь с 24 на 25 декабря 2025 года, когда с белорусского направления в польское воздушное пространство влетело 59 объектов, ББН не исключает, что речь идет о провокации под видом контрабанды.

Напомним

Польские ученые разработали инновационную электромагнитную систему Stratus для быстрой нейтрализации дронов без взрывов. Технология использует мощные электромагнитные импульсы для нарушения работы или уничтожения электронных компонентов дронов, успешно прошла лабораторные испытания.