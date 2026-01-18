Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде

$43.180.08
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 16934 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 17454 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 44058 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 72226 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 38936 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 49058 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 54671 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 44518 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 71249 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Ночная атака на Одесскую область: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры - ОВАPhoto18 января, 06:32 • 6100 просмотра
Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа18 января, 07:45 • 7358 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters18 января, 08:29 • 16817 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto18 января, 10:13 • 11806 просмотра
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа10:38 • 6962 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 35243 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 71249 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 41585 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 72894 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 102008 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 13009 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 25914 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 23129 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 21092 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 20495 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Бильд
Шахед-136

Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Ночью 17 января десятки воздушных объектов из Беларуси вошли в воздушное пространство Польши. Польское Бюро национальной безопасности рассматривает это как возможную провокацию под видом контрабанды.

Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде

Польское Бюро национальной безопасности сообщило, что в ночь на 17 января несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси. Не исключается, что речь идет о провокации под видом контрабанды. Об этом говорится в сообщении Бюро национальной безопасности в соцсети Х, передает УНН

Президент Республики Польша Навроцкий получил оперативную информацию от главы ББН министра Славомира Ценкевича о ходе и последствиях ночного вторжения нескольких десятков объектов с территории Беларуси. Бюро национальной безопасности в течение всей сегодняшней ночи следило за этим инцидентом, собирая и анализируя информацию, полученную от военных и гражданских учреждений 

- говорится в сообщении. 

Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси25.12.25, 13:48 • 3226 просмотров

Как и в случае с событием в ночь с 24 на 25 декабря 2025 года, когда с белорусского направления в польское воздушное пространство влетело 59 объектов, ББН не исключает, что речь идет о провокации под видом контрабанды.

Павел Башинский

