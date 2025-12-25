Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси

$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 4738 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 8416 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 11714 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 10587 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 10749 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10939 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41865 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 60238 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31352 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48665 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Популярные новости
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 23354 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 11223 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 10074 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8814 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5816 просмотра
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 3696 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5856 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8848 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 17957 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 29399 просмотра
Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Часть неба над Польшей закрыли из-за обнаруженных зондов с контрабандой из беларуси.

Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси

Над водами Балтийского моря польские истребители перехватили и сопроводили российский разведывательный самолет. Кроме того, в течение ночи были замечены зонды с контрабандой из беларуси, небо над страной пришлось частично закрыть, передает УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Детали

В Вооруженных силах Польши отметили, что, несмотря на праздничный сезон, прошедшая ночь была насыщенной для дежуривших польских служб противовоздушной обороны.

Этим утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили российский разведывательный самолет, летевший вблизи границы польского воздушного пространства из своей зоны ответственности 

- говорится в сообщении.

На территории Румынии нашли российский дрон, нарушивший воздушное пространство в ночь на 25 ноября25.11.25, 15:37 • 2722 просмотра

Кроме того, в течение ночи были замечены объекты, входившие в польское воздушное пространство со стороны беларуси.

После детального анализа было установлено, что это, скорее всего, контрабандные воздушные шары, двигавшиеся в соответствии с направлением и скоростью ветра. Полет всех объектов постоянно контролировался радиолокационными системами. Для обеспечения безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством была временно закрыта для гражданского движения 

- говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Польши сообщили, что угрозы безопасности польского воздушного пространства не обнаружено.

Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины29.11.25, 02:36 • 5958 просмотров

Антонина Туманова

