Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси
Киев • УНН
Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Часть неба над Польшей закрыли из-за обнаруженных зондов с контрабандой из беларуси.
Над водами Балтийского моря польские истребители перехватили и сопроводили российский разведывательный самолет. Кроме того, в течение ночи были замечены зонды с контрабандой из беларуси, небо над страной пришлось частично закрыть, передает УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Детали
В Вооруженных силах Польши отметили, что, несмотря на праздничный сезон, прошедшая ночь была насыщенной для дежуривших польских служб противовоздушной обороны.
Этим утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили российский разведывательный самолет, летевший вблизи границы польского воздушного пространства из своей зоны ответственности
Кроме того, в течение ночи были замечены объекты, входившие в польское воздушное пространство со стороны беларуси.
После детального анализа было установлено, что это, скорее всего, контрабандные воздушные шары, двигавшиеся в соответствии с направлением и скоростью ветра. Полет всех объектов постоянно контролировался радиолокационными системами. Для обеспечения безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством была временно закрыта для гражданского движения
В Вооруженных силах Польши сообщили, что угрозы безопасности польского воздушного пространства не обнаружено.
