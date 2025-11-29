Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины
Киев • УНН
В ночь на 29 ноября два беспилотника из Украины пересекли воздушное пространство Молдовы, что привело к временной приостановке авиасообщения. Власти усилили меры безопасности, проводят проверку территории и следят за ситуацией.
В ночь на 29 ноября в воздушном пространстве Молдовы были зафиксированы два беспилотника, которые пересекли границу с Украиной, что повлекло за собой временное приостановление авиасообщения и усиление мер безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Point.
Подробности
Как пишет издание, два беспилотных летательных аппарата были замечены в районе Воронково на участке Станиславка (Одесская область, Украина) - Воронково на левом берегу Днестра.
По информации Пограничной полиции, дроны направлялись в сторону села Великая Косница (Украина) - Руслановка Сорокского района и пересекли государственную границу Республики Молдова.
В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова временно закрыли, а затем снова открыли, за исключением северного региона
Проводится проверка района, через который, вероятно, пролетали дроны, и пока никаких объектов, представляющих угрозу для граждан, не обнаружено.
Власти продолжают следить за ситуацией.
Напомним
В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.
В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок.
россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО26.11.25, 12:42 • 2918 просмотров