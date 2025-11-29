Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины

$42.190.11
48.870.08
ukenru
00:14 • 1090 просмотра
Последствия комбинированной атаки на Киев: повреждены жилые дома, 7 пострадавших, среди них ребенок (обновляется)
20:59 • 7804 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 17796 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 23877 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 33933 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 25139 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19553 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 39109 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22305 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18833 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
94%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА28 ноября, 16:12 • 5876 просмотра
Не предусматривает приватизации: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества28 ноября, 16:36 • 5680 просмотра
Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на минеPhoto28 ноября, 16:49 • 4094 просмотра
Фатальное сочетание: Туск отреагировал на "политический кризис в Украине" и хаос в переговорах по мирному плану28 ноября, 18:15 • 3908 просмотра
Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером28 ноября, 18:54 • 3758 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 33932 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 30296 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 39109 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 38429 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 42720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Оксана Маркарова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Купянск
Германия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 26450 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 43950 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 63875 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 96176 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 110991 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Economist
Бильд
Financial Times

Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины

Киев • УНН

 • 664 просмотра

В ночь на 29 ноября два беспилотника из Украины пересекли воздушное пространство Молдовы, что привело к временной приостановке авиасообщения. Власти усилили меры безопасности, проводят проверку территории и следят за ситуацией.

Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины

В ночь на 29 ноября в воздушном пространстве Молдовы были зафиксированы два беспилотника, которые пересекли границу с Украиной, что повлекло за собой временное приостановление авиасообщения и усиление мер безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Point.  

Подробности

Как пишет издание, два беспилотных летательных аппарата были замечены в районе Воронково на участке Станиславка (Одесская область, Украина) - Воронково на левом берегу Днестра.

По информации Пограничной полиции, дроны направлялись в сторону села Великая Косница (Украина) - Руслановка Сорокского района и пересекли государственную границу Республики Молдова.

В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова временно закрыли, а затем снова открыли, за исключением северного региона

- говорится в сообщении.

Проводится проверка района, через который, вероятно, пролетали дроны, и пока никаких объектов, представляющих угрозу для граждан, не обнаружено.

Власти продолжают следить за ситуацией.

Напомним

В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО26.11.25, 12:42 • 2918 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственная граница Украины
Одесская область
Украина
Молдова
Киев