Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины

В ночь на 29 ноября в воздушном пространстве Молдовы были зафиксированы два беспилотника, которые пересекли границу с Украиной, что повлекло за собой временное приостановление авиасообщения и усиление мер безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Point.

Подробности

Как пишет издание, два беспилотных летательных аппарата были замечены в районе Воронково на участке Станиславка (Одесская область, Украина) - Воронково на левом берегу Днестра.

По информации Пограничной полиции, дроны направлялись в сторону села Великая Косница (Украина) - Руслановка Сорокского района и пересекли государственную границу Республики Молдова.

В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова временно закрыли, а затем снова открыли, за исключением северного региона - говорится в сообщении.

Проводится проверка района, через который, вероятно, пролетали дроны, и пока никаких объектов, представляющих угрозу для граждан, не обнаружено.

Власти продолжают следить за ситуацией.

Напомним

В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО