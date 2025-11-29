Молдова тимчасово закрила повітряний простір через безпілотники рф, які залетіли з України

У ніч на 29 листопада в повітряному просторі Молдови були зафіксовані два безпілотники, які перетнули кордон з Україною, що спричинило тимчасове призупинення авіасполучення та посилення заходів безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на видання Point.

Деталі

Як пише видання, два безпілотних літальних апарати було помічено в районі Воронкове на ділянці Станіславка (Одеська область, Україна) - Воронкове на лівому березі Дністра.

За інформацією Прикордонної поліції, дрони прямували в бік села Велика Кісниця (Україна) - Русланівка Сорокського району і перетнули державний кордон Республіки Молдова.

Як запобіжний захід повітряний простір Республіки Молдова тимчасово закрили, а згодом знову відкрили, за винятком північного регіону - йдеться у дописі.

Проводиться перевірка району, через який, ймовірно, пролітали дрони, і наразі жодних об’єктів, що становлять загрозу для громадян, не виявлено.

Влада продовжує стежити за ситуацією.

Нагадаємо

В ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Є постраждалі, середи них дитина.

росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО