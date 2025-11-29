Молдова тимчасово закрила повітряний простір через безпілотники рф, які залетіли з України
Київ • УНН
У ніч на 29 листопада два безпілотники з України перетнули повітряний простір Молдови, що призвело до тимчасового призупинення авіасполучення. Влада посилила заходи безпеки, проводить перевірку території та стежить за ситуацією.
У ніч на 29 листопада в повітряному просторі Молдови були зафіксовані два безпілотники, які перетнули кордон з Україною, що спричинило тимчасове призупинення авіасполучення та посилення заходів безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на видання Point.
Деталі
Як пише видання, два безпілотних літальних апарати було помічено в районі Воронкове на ділянці Станіславка (Одеська область, Україна) - Воронкове на лівому березі Дністра.
За інформацією Прикордонної поліції, дрони прямували в бік села Велика Кісниця (Україна) - Русланівка Сорокського району і перетнули державний кордон Республіки Молдова.
Як запобіжний захід повітряний простір Республіки Молдова тимчасово закрили, а згодом знову відкрили, за винятком північного регіону
Проводиться перевірка району, через який, ймовірно, пролітали дрони, і наразі жодних об’єктів, що становлять загрозу для громадян, не виявлено.
Влада продовжує стежити за ситуацією.
Нагадаємо
В ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.
У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Є постраждалі, середи них дитина.
