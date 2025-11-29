$42.190.11
Наслідки комбінованої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, 7 постраждалих, серед них дитина (оновлюється)
20:59 • 8104 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 17928 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 23994 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 34065 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 25178 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19572 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 39154 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22311 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18835 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Молдова тимчасово закрила повітряний простір через безпілотники рф, які залетіли з України

Київ • УНН

 • 780 перегляди

У ніч на 29 листопада два безпілотники з України перетнули повітряний простір Молдови, що призвело до тимчасового призупинення авіасполучення. Влада посилила заходи безпеки, проводить перевірку території та стежить за ситуацією.

Молдова тимчасово закрила повітряний простір через безпілотники рф, які залетіли з України

У ніч на 29 листопада в повітряному просторі Молдови були зафіксовані два безпілотники, які перетнули кордон з Україною, що спричинило тимчасове призупинення авіасполучення та посилення заходів безпеки. Про це інформує УНН з посиланням на видання Point.  

Деталі

Як пише видання, два безпілотних літальних апарати було помічено в районі Воронкове на ділянці Станіславка (Одеська область, Україна) - Воронкове на лівому березі Дністра.

За інформацією Прикордонної поліції, дрони прямували в бік села Велика Кісниця (Україна) - Русланівка Сорокського району і перетнули державний кордон Республіки Молдова.

Як запобіжний захід повітряний простір Республіки Молдова тимчасово закрили, а згодом знову відкрили, за винятком північного регіону

- йдеться у дописі.

Проводиться перевірка району, через який, ймовірно, пролітали дрони, і наразі жодних об’єктів, що становлять загрозу для громадян, не виявлено.

Влада продовжує стежити за ситуацією.

Нагадаємо

В ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Є постраждалі, середи них дитина.

росія не планує завершувати війну, продовжуючи терор та агресію - ЦПД РНБО26.11.25, 12:42 • 2918 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державний кордон України
Одеська область
Україна
Молдова
Київ