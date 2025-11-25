На территории Румынии нашли российский дрон, нарушивший воздушное пространство в ночь на 25 ноября

В Румынии, в уезде Васлуй, во вторник, 25 ноября, обнаружили российский беспилотник без боевой части, который залетел в воздушное пространство страны во время атаки рф по Украине. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Беспилотник обнаружили на территории жудеца Васлуй, граничащего с западной границей Молдовы и довольно далеко от границ Украины.

Об этом сообщил министр обороны Ионуц Моштяну с авиабазы Михаил Когэлничану, куда он приехал для празднования Дня благодарения вместе с американскими военными.

Это должен был быть день празднования, но теперь не до празднования. У нас очередное вторжение российского дрона, новый вызов со стороны России для Румынии. Дрона, которого румынские военные и немецкие Eurofighters пытались сбить