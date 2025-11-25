$42.370.10
Эксклюзив
13:41 • 1752 просмотра
13:06 • 6712 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
Эксклюзив
13:21 • 9658 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 6712 просмотра
10:50 • 11366 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
13:00 • 5980 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 5710 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28 • 4436 просмотра
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46 • 7066 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 11366 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 25390 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19579 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На территории Румынии нашли российский дрон, нарушивший воздушное пространство в ночь на 25 ноября

Киев • УНН

 • 644 просмотра

В Румынии, в уезде Васлуй, 25 ноября обнаружили российский беспилотник, нарушивший ее воздушное пространство во время атаки рф по Украине. Министр обороны Ионуц Моштяну сообщил, что дрон был без боевой части.

На территории Румынии нашли российский дрон, нарушивший воздушное пространство в ночь на 25 ноября

В Румынии, в уезде Васлуй, во вторник, 25 ноября, обнаружили российский беспилотник без боевой части, который залетел в воздушное пространство страны во время атаки рф по Украине. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

Беспилотник обнаружили на территории жудеца Васлуй, граничащего с западной границей Молдовы и довольно далеко от границ Украины.

Об этом сообщил министр обороны Ионуц Моштяну с авиабазы Михаил Когэлничану, куда он приехал для празднования Дня благодарения вместе с американскими военными.

Это должен был быть день празднования, но теперь не до празднования. У нас очередное вторжение российского дрона, новый вызов со стороны России для Румынии. Дрона, которого румынские военные и немецкие Eurofighters пытались сбить

- сообщил Моштяну.

Он сказал, что его только что уведомили о находке и известны лишь предварительные детали – что это где-то на территории жудеца Васлуй и что речь идет об аппарате без боевой части. В связи с этим министр срочно возвращается в Бухарест для координации дальнейших действий.

Моштяну отметил, что румынские и немецкие пилоты, которых ночью подняли по тревоге, имели разрешение поразить беспилотник, но решили не стрелять по нему – предварительно, из-за значительного риска побочного ущерба.

Министр добавил, что вскоре Румыния получит новые возможности в противовоздушной обороне, которые помогут лучше реагировать на такие ситуации.

Напомним

Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство 25 ноября. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.

Ольга Розгон

