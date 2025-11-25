На территории Румынии нашли российский дрон, нарушивший воздушное пространство в ночь на 25 ноября
Киев • УНН
В Румынии, в уезде Васлуй, 25 ноября обнаружили российский беспилотник, нарушивший ее воздушное пространство во время атаки рф по Украине. Министр обороны Ионуц Моштяну сообщил, что дрон был без боевой части.
Детали
Беспилотник обнаружили на территории жудеца Васлуй, граничащего с западной границей Молдовы и довольно далеко от границ Украины.
Об этом сообщил министр обороны Ионуц Моштяну с авиабазы Михаил Когэлничану, куда он приехал для празднования Дня благодарения вместе с американскими военными.
Это должен был быть день празднования, но теперь не до празднования. У нас очередное вторжение российского дрона, новый вызов со стороны России для Румынии. Дрона, которого румынские военные и немецкие Eurofighters пытались сбить
Он сказал, что его только что уведомили о находке и известны лишь предварительные детали – что это где-то на территории жудеца Васлуй и что речь идет об аппарате без боевой части. В связи с этим министр срочно возвращается в Бухарест для координации дальнейших действий.
Моштяну отметил, что румынские и немецкие пилоты, которых ночью подняли по тревоге, имели разрешение поразить беспилотник, но решили не стрелять по нему – предварительно, из-за значительного риска побочного ущерба.
Министр добавил, что вскоре Румыния получит новые возможности в противовоздушной обороне, которые помогут лучше реагировать на такие ситуации.
Напомним
Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство 25 ноября. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.