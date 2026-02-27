Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі
Міністерство оборони Великої Британії пріоритетно надасть Україні ракети Nightfall для ураження цілей на відстані понад 500 км. Лондон поки не планує включати цю систему до свого арсеналу, зосереджуючись на забезпеченні ЗСУ.
Міністерство оборони Великої Британії визначило пріоритетом проєкту Nightfall якнайшвидше надання Україні можливостей для ураження цілей на відстані понад 500 кілометрів. Офіційний Лондон наразі утримується від включення цієї балістичної системи до власного арсеналу, зосереджуючись на забезпеченні Збройних Сил України інструментом для протидії російській агресії. Про це пише УНН із посиланням на Defense Express.
Деталі
Проєкт Nightfall, ініційований у серпні 2025 року, передбачає створення відносно недорогої балістичної ракети з бойовою частиною вагою 200 кілограмів та вартістю близько одного мільйона доларів за одиницю. Згідно з планом, укладання основних контрактів на виробництво має відбутися вже в березні 2026 року, що підкреслює високі темпи розробки.
Така швидкість зумовлена необхідністю оперативно посилити далекобійний потенціал України, який наразі базується на закордонних постачаннях та власних розробках обмеженої серії.
Перспективи адаптації ракети для британської армії
Хоча на цей момент британські військові покладаються на крилаті ракети Storm Shadow та Tomahawk, рішення про закупівлю Nightfall для власних потреб може бути переглянуто до кінця поточного року. Це залежатиме від положень оновленого Плану оборонних інвестицій та структури Integrated Force, які визначать стратегію розвитку далекобійних спроможностей Британії.
Випробування ракети в реальних бойових умовах в Україні дозволить Лондону зекономити ресурси на тестуванні та адаптувати систему під стандарти НАТО, якщо вона доведе свою ефективність проти сучасних засобів протиповітряної оборони противника.
