Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки

Министерство обороны Великобритании определило приоритетом проекта Nightfall скорейшее предоставление Украине возможностей для поражения целей на расстоянии более 500 километров. Официальный Лондон пока воздерживается от включения этой баллистической системы в собственный арсенал, сосредотачиваясь на обеспечении Вооруженных Сил Украины инструментом для противодействия российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Проект Nightfall, инициированный в августе 2025 года, предусматривает создание относительно недорогой баллистической ракеты с боевой частью весом 200 килограммов и стоимостью около одного миллиона долларов за единицу. Согласно плану, заключение основных контрактов на производство должно состояться уже в марте 2026 года, что подчеркивает высокие темпы разработки.

Такая скорость обусловлена необходимостью оперативно усилить дальнобойный потенциал Украины, который сейчас базируется на зарубежных поставках и собственных разработках ограниченной серии.

Перспективы адаптации ракеты для британской армии

Хотя на данный момент британские военные полагаются на крылатые ракеты Storm Shadow и Tomahawk, решение о закупке Nightfall для собственных нужд может быть пересмотрено до конца текущего года. Это будет зависеть от положений обновленного Плана оборонных инвестиций и структуры Integrated Force, которые определят стратегию развития дальнобойных возможностей Британии.

Испытания ракеты в реальных боевых условиях в Украине позволит Лондону сэкономить ресурсы на тестировании и адаптировать систему под стандарты НАТО, если она докажет свою эффективность против современных средств противовоздушной обороны противника.

