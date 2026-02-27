$43.240.02
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Министерство обороны Великобритании приоритетно предоставит Украине ракеты Nightfall для поражения целей на расстоянии более 500 км. Лондон пока не планирует включать эту систему в свой арсенал, сосредотачиваясь на обеспечении ВСУ.

Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки
Фото: US DoW

Министерство обороны Великобритании определило приоритетом проекта Nightfall скорейшее предоставление Украине возможностей для поражения целей на расстоянии более 500 километров. Официальный Лондон пока воздерживается от включения этой баллистической системы в собственный арсенал, сосредотачиваясь на обеспечении Вооруженных Сил Украины инструментом для противодействия российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Проект Nightfall, инициированный в августе 2025 года, предусматривает создание относительно недорогой баллистической ракеты с боевой частью весом 200 килограммов и стоимостью около одного миллиона долларов за единицу. Согласно плану, заключение основных контрактов на производство должно состояться уже в марте 2026 года, что подчеркивает высокие темпы разработки.

Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных боях12.01.26, 07:16 • 35409 просмотров

Такая скорость обусловлена необходимостью оперативно усилить дальнобойный потенциал Украины, который сейчас базируется на зарубежных поставках и собственных разработках ограниченной серии.

Перспективы адаптации ракеты для британской армии

Хотя на данный момент британские военные полагаются на крылатые ракеты Storm Shadow и Tomahawk, решение о закупке Nightfall для собственных нужд может быть пересмотрено до конца текущего года. Это будет зависеть от положений обновленного Плана оборонных инвестиций и структуры Integrated Force, которые определят стратегию развития дальнобойных возможностей Британии.

Испытания ракеты в реальных боевых условиях в Украине позволит Лондону сэкономить ресурсы на тестировании и адаптировать систему под стандарты НАТО, если она докажет свою эффективность против современных средств противовоздушной обороны противника.

Долетит до москвы: Великобритания разрабатывает для Украины баллистическую ракету Nightfall с дальностью более 480 километров11.01.26, 23:37 • 4287 просмотров

Степан Гафтко

