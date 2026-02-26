Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии

$43.240.02
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 13444 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 11924 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 60254 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 36285 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 48360 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62091 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53101 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 63884 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31781 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto
Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Спикер ВР Руслан Стефанчук отреагировал на обвинения главы парламента Грузии Шалвы Папуашвили, заявив, что поддержка проукраинских резолюций в ООН является "минимальным уровнем приличия". Он подчеркнул, что Украина нуждается в настоящих союзниках, а не поучениях.

Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что поддержка проукраинских резолюций в Генассамблее ООН сегодня является "минимальным уровнем приличия", а не подвигом или благотворительностью. Так он отреагировал на слова главы парламента Грузии Шалвы Папуашвили, который назвал украинского Президента Владимира Зеленского "неблагодарным", передает УНН.

Детали

В апреле 2022 года Стефанчук лично сопровождал Папуашвили во время его поездки по городам Киевской области, разрушенным во время российской оккупации. Глава ВР говорит, что "удивлен" нынешними обвинениями грузинского политика.

Ну что ж, ნათქვამი სიტყვა ხანჯალი არ არის – ქართულში ვეღარ ჩააგებ. ("Слово – не кинжал, в ножны не вернешь", грузинская поговорка – ред.) Украинцы – благодарная нация. Мы уважаем каждого, кто помогает в нашей борьбе за собственную свободу и право выбора. И мы, безусловно, благодарны грузинскому народу. Народу, который точно знает, что такое достоинство. Народу, который смело выходит на площади своих городов в поддержку Украины. Народу, который в составе грузинских добровольческих батальонов борется плечом к плечу против общего российского врага. На этом фоне голосование "за" резолюцию ООН, в которой говорится о поддержке Украины и уважении к территориальной целостности, – это не благотворительность и не подвиг. Это минимальный уровень приличия в 2026 году 

– написал Стефанчук в Facebook.

Он добавил, что за "постоянными упреками Украине, проливающей кровь", скрывается "потеря достоинства и демонстрация низкой покорности".

Украина не нуждается в поучениях от морализаторов, которые выступают ретрансляторами нарративов "русского мира". Украина нуждается в настоящих союзниках – тех, кто понимает: в борьбе с рашистским злом комплименты не имеют значения, ценятся позиция и поддержка 

– сказал спикер ВР.

Добавим

Как сообщают "Новости Грузия", Грузия оказалась среди 107 стран, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Более полусотни государств, включая США, Китай, Армению, Казахстан, Бразилию и ОАЭ, воздержались от голосования.

Зеленский назначил нового посла в Грузии: кто получил должность26.01.26, 21:35 • 3820 просмотров

Комментируя это, Папуашвили обвинил Зеленского в "непроявлении благодарности ни Америке, ни Грузии", напомнив о введенных санкциях против грузинского руководства. По его словам, заявления украинского президента в адрес Грузии являются "позорными" – в частности, когда в 2022 году он отозвал посла из Тбилиси в ответ на то, что Грузия не отправила в Украину военных.

Спикер добавил, что правительство в Тбилиси поддерживает украинский народ, а власти Украины, по его оценке, "не заслуживают поддержки".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Киевская область
благотворительность
Верховная Рада
Тбилиси
Бразилия
Армения
Руслан Стефанчук
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Казахстан
Грузия