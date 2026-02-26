Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что поддержка проукраинских резолюций в Генассамблее ООН сегодня является "минимальным уровнем приличия", а не подвигом или благотворительностью. Так он отреагировал на слова главы парламента Грузии Шалвы Папуашвили, который назвал украинского Президента Владимира Зеленского "неблагодарным", передает УНН.

Детали

В апреле 2022 года Стефанчук лично сопровождал Папуашвили во время его поездки по городам Киевской области, разрушенным во время российской оккупации. Глава ВР говорит, что "удивлен" нынешними обвинениями грузинского политика.

Ну что ж, ნათქვამი სიტყვა ხანჯალი არ არის – ქართულში ვეღარ ჩააგებ. ("Слово – не кинжал, в ножны не вернешь", грузинская поговорка – ред.) Украинцы – благодарная нация. Мы уважаем каждого, кто помогает в нашей борьбе за собственную свободу и право выбора. И мы, безусловно, благодарны грузинскому народу. Народу, который точно знает, что такое достоинство. Народу, который смело выходит на площади своих городов в поддержку Украины. Народу, который в составе грузинских добровольческих батальонов борется плечом к плечу против общего российского врага. На этом фоне голосование "за" резолюцию ООН, в которой говорится о поддержке Украины и уважении к территориальной целостности, – это не благотворительность и не подвиг. Это минимальный уровень приличия в 2026 году – написал Стефанчук в Facebook.

Он добавил, что за "постоянными упреками Украине, проливающей кровь", скрывается "потеря достоинства и демонстрация низкой покорности".

Украина не нуждается в поучениях от морализаторов, которые выступают ретрансляторами нарративов "русского мира". Украина нуждается в настоящих союзниках – тех, кто понимает: в борьбе с рашистским злом комплименты не имеют значения, ценятся позиция и поддержка – сказал спикер ВР.

Добавим

Как сообщают "Новости Грузия", Грузия оказалась среди 107 стран, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Более полусотни государств, включая США, Китай, Армению, Казахстан, Бразилию и ОАЭ, воздержались от голосования.

Комментируя это, Папуашвили обвинил Зеленского в "непроявлении благодарности ни Америке, ни Грузии", напомнив о введенных санкциях против грузинского руководства. По его словам, заявления украинского президента в адрес Грузии являются "позорными" – в частности, когда в 2022 году он отозвал посла из Тбилиси в ответ на то, что Грузия не отправила в Украину военных.

Спикер добавил, что правительство в Тбилиси поддерживает украинский народ, а власти Украины, по его оценке, "не заслуживают поддержки".