Зеленский назначил нового посла в Грузии: кто получил должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии, подписав соответствующий указ, передает УНН.

Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии - говорится в указе № 83.

Справка

Михаил Франкович Бродович — украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Почетный доктор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Он на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Украины с 1996 года. Был консулом Генерального консульства Украины в Стамбуле, Генеральным консулом Украины в Кракове.

С 2015 по 2022 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении.

Добавим

Должность посла Украины в Грузии была вакантной с 2022 года.

С 2025 года должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.