Зеленский назначил нового посла в Грузии: кто получил должность
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии. Бродович является украинским дипломатом и почетным доктором Прикарпатского национального университета.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича послом Украины в Грузии, подписав соответствующий указ, передает УНН.
Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии
Справка
Михаил Франкович Бродович — украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Почетный доктор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.
Он на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Украины с 1996 года. Был консулом Генерального консульства Украины в Стамбуле, Генеральным консулом Украины в Кракове.
С 2015 по 2022 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словении.
Добавим
Должность посла Украины в Грузии была вакантной с 2022 года.
С 2025 года должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимает Роман Яковенко.