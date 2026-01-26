Зеленський призначив нового посла у Грузії: хто отримав посаду
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Грузії. Бродович є українським дипломатом та почесним доктором Прикарпатського національного університету.
Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії
Довідка
Михайло Франкович Бродович — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Він на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України з 1996 року. Був консулом Генерального консульства України в Стамбулі, Генеральним консулом України в Кракові.
З 2015 по 2022 рік був надзвичайним і повноважним послом України в Словенії.
Додамо
Посада посла України в Грузії була вакантною з 2022 року.
З 2025 року посаду тимчасового повіреного у справах України в Грузії займає Роман Яковенко.