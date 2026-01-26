$43.140.03
Зеленський призначив нового посла у Грузії: хто отримав посаду

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Грузії. Бродович є українським дипломатом та почесним доктором Прикарпатського національного університету.

Зеленський призначив нового посла у Грузії: хто отримав посаду

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича послом України у Грузії, підписавши відповідний указ, передає УНН.

Призначити Бродовича Михайла Франковича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії 

- йдеться в указі № 83.

Довідка

Михайло Франкович Бродович — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Він на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України з 1996 року. Був консулом Генерального консульства України в Стамбулі, Генеральним консулом України в Кракові.

З 2015 по 2022 рік був надзвичайним і повноважним послом України в Словенії.

Додамо

Посада посла України в Грузії була вакантною з 2022 року. 

З 2025 року посаду тимчасового повіреного у справах України в Грузії займає Роман Яковенко.

Антоніна Туманова

Політика
Дипломатка
Володимир Зеленський
Україна
Грузія