Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський

Білому шпіцу білоруського диктатора олександра лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський і додав, що залежність білорусі від москви стала "небезпечнішою для всіх", передає УНН.

Поки що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність білорусі від москви. Залежність, що не стає меншою