12:24 • 3022 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 5862 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 7782 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 11016 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 22987 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 41371 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33840 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41803 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39405 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49384 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. Він також наголосив, що залежність білорусі від москви стала небезпечнішою для всіх.

Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський

Білому шпіцу білоруського диктатора олександра лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський і додав, що залежність білорусі від москви стала "небезпечнішою для всіх", передає УНН.

Поки що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність білорусі від москви. Залежність, що не стає меншою 

- заявив Зеленський.

Він також наголосив, що оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території білорусі.

Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками". Промисловість білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі 

- додав Президент.

За його словами, cаме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою.

Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу 

- резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

