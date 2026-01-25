Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. Він також наголосив, що залежність білорусі від москви стала небезпечнішою для всіх.
Поки що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність білорусі від москви. Залежність, що не стає меншою
Він також наголосив, що оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території білорусі.
Зв’язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками". Промисловість білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі
За його словами, cаме тому для Європи важливо не втратити жоден із народів, які живуть свободою.
Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми всі у Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу
