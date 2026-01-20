Зеленский обеспокоен смещением внимания с Украины из-за событий вокруг Гренландии

Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль. Об этом он заявил во время онлайн-общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя последние высказывания Трампа о том, что Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на Гренландии.

Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменяемые вещи. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор. И у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет - отметил он.

В контексте событий вокруг Гренландии Зеленский выразил надежду, что США услышат Европу "в формате дипломатии".

Мы уважаем, я лично очень уважаю Данию и уважаем их суверенитет территориальной целостности. Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет и очень верю, что не будет каких-то больших угроз - подчеркнул он.

Напомним

Дональд Трамп раскритиковал европейских лидеров за сопротивление его планам приобретения Гренландии. Он подчеркнул, что Европа должна сосредоточиться на войне России с Украиной.