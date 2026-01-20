Зеленский обеспокоен смещением внимания с Украины из-за событий вокруг Гренландии

$43.180.08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 3776 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 8238 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 11632 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 12929 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 12662 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 33023 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 64147 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51030 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49861 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Теги
Авторы
Популярные новости
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направлении
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 66075 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Рафаэль Гросси
Виктор Ляшко
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Гренландия
Днепропетровская область
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Financial Times

Зеленский обеспокоен смещением внимания с Украины из-за событий вокруг Гренландии

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Президент Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины из-за событий вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что единственный путь завершить войну – это давление на Россию и усиление Украины.

Зеленский обеспокоен смещением внимания с Украины из-за событий вокруг Гренландии

Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль. Об этом он заявил во время онлайн-общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя последние высказывания Трампа о том, что Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на Гренландии.

Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменяемые вещи. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор. И у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет

- отметил он.

В контексте событий вокруг Гренландии Зеленский выразил надежду, что США услышат Европу "в формате дипломатии".

Мы уважаем, я лично очень уважаю Данию и уважаем их суверенитет территориальной целостности. Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет и очень верю, что не будет каких-то больших угроз

- подчеркнул он.

Напомним

Дональд Трамп раскритиковал европейских лидеров за сопротивление его планам приобретения Гренландии. Он подчеркнул, что Европа должна сосредоточиться на войне России с Украиной.

Ольга Розгон

