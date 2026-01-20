Зеленський стурбований зміщенням уваги з України через події навколо Гренландії

Президент Володимир Зеленський стурбований зміщенням фокуса уваги з України на тлі останніх подій навколо Гренландії і заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль. Про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Відповідну заяву Зеленський зробив, коментуючи останні висловлювання Трампа про те, що Європі слід зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на Гренландії.

Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор. І у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема - зазначив він.

У контексті подій довкола Гренландії Зеленський висловив сподівання, що США почують Європу "у форматі дипломатії".

Ми поважаємо, я особисто дуже поважаю Данію і поважаємо їх суверенітет територіальної цілісності. Я дуже-дуже хочу, щоби Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться і дуже вірю, що не буде якихось великих загроз - підкреслив він.

Нагадаємо

Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів за опір його планам придбання Гренландії. Він наголосив, що Європа має зосередитись на війні росії з Україною.