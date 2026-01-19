$43.180.08
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 3554 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 8670 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 11479 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 13743 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 13538 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 30052 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 30579 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17806 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23316 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Публікації
Ексклюзиви
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів за опір його планам придбання Гренландії. Він наголосив, що Європа має зосередитись на війні росії з Україною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна зосередитися на війні росії з Україною, а не на Гренландії, передає УНН.

Деталі

В телефонному інтерв'ю NBC News Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинили опір його зусиллям щодо придбання Гренландії, яка, за його словами, необхідна для захисту національної безпеки від зовнішніх загроз.

Лідери ЄС змінять фокус у Давосі з України на Гренландію після погроз Трампа - ЗМІ19.01.26, 15:12 • 5316 переглядiв

"Європа повинна зосередитися на війні росії з Україною, бо, чесно кажучи, ви бачите, до чого це призвело", – сказав Трамп. "Саме на цьому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії".

На запитання, чи виконає він плани щодо запровадження тарифів для європейських країн, якщо не буде укладено угоди щодо Гренландії, Трамп відповів: "Я виконую це на 100%".

Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19.01.26, 16:58 • 13753 перегляди

Антоніна Туманова

