Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна зосередитися на війні росії з Україною, а не на Гренландії, передає УНН.

Деталі

В телефонному інтерв'ю NBC News Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинили опір його зусиллям щодо придбання Гренландії, яка, за його словами, необхідна для захисту національної безпеки від зовнішніх загроз.

"Європа повинна зосередитися на війні росії з Україною, бо, чесно кажучи, ви бачите, до чого це призвело", – сказав Трамп. "Саме на цьому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії".

На запитання, чи виконає він плани щодо запровадження тарифів для європейських країн, якщо не буде укладено угоди щодо Гренландії, Трамп відповів: "Я виконую це на 100%".

