17:12 • 212 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 3704 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 8822 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 11569 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 13846 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 13586 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 30115 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 30624 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17815 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23326 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 30115 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал европейских лидеров за сопротивление его планам по приобретению Гренландии. Он подчеркнул, что Европа должна сосредоточиться на войне России с Украиной.

Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне россии с Украиной, а не на Гренландии, передает УНН.

Детали

В телефонном интервью NBC News Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивлялись его усилиям по приобретению Гренландии, которая, по его словам, необходима для защиты национальной безопасности от внешних угроз.

Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ19.01.26, 15:12 • 5316 просмотров

"Европа должна сосредоточиться на войне россии с Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело", – сказал Трамп. "Именно на этом Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии".

На вопрос, выполнит ли он планы по введению тарифов для европейских стран, если не будет заключено соглашения по Гренландии, Трамп ответил: "Я выполняю это на 100%".

Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19.01.26, 16:58 • 13846 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Гренландия
Дональд Трамп
Европа
Украина