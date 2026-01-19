Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне россии с Украиной, а не на Гренландии, передает УНН.

Детали

В телефонном интервью NBC News Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивлялись его усилиям по приобретению Гренландии, которая, по его словам, необходима для защиты национальной безопасности от внешних угроз.

"Европа должна сосредоточиться на войне россии с Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело", – сказал Трамп. "Именно на этом Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии".

На вопрос, выполнит ли он планы по введению тарифов для европейских стран, если не будет заключено соглашения по Гренландии, Трамп ответил: "Я выполняю это на 100%".

