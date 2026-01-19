$43.180.08
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 16324 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 19265 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 13274 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 19584 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 28618 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 39152 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59914 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47987 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79099 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Financial Times

Financial Times

Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 3922 просмотра

Лидеры ЕС, которые готовились обсуждать гарантии безопасности Украине, теперь сосредоточены на ситуации с Гренландией. Трамп угрожает новыми тарифами странам ЕС за противодействие его стремлению получить Гренландию.

Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ

Три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая президента США Дональда Трампа пообещать гарантии безопасности послевоенной Украине, но сейчас на первый план выходит ситуация вокруг Гренландии, передает УНН со ссылкой на FT.

Три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности послевоенной Украине. Сегодня они просыпаются, задаваясь вопросом, могут ли они вообще доверять его обещаниям 

- говорится в материале.

Издание напоминает, что Трамп в субботу вечером пообещал ввести дополнительные 10-процентные тарифы на шесть стран ЕС, а также союзников по НАТО Норвегию и Великобританию, чтобы наказать их за противодействие его стремлению завоевать Гренландию.

Шум вокруг желания Трампа "владеть" контролируемым Данией арктическим островом разразился из двустороннего спора до крупнейшей угрозы альянсу НАТО за последние десятилетия и глубочайшего раскола в трансатлантических отношениях со времен Суэцкого кризиса.

"Пришло время, и это будет сделано": Трамп обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию от "российской угрозы"19.01.26, 12:07 • 2808 просмотров

В материале отмечается, что "лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и представителями США на Всемирном экономическом форуме, начинающемся сегодня в Давосе, рвут свои информационные заметки по Украине и заменяют их тем, что один высокопоставленный дипломат ЕС назвал "кнутом и пряником" – как Брюссель может ответить на тарифы, а также предложениями по деэскалации".

"Как вы можете сесть за стол переговоров с этим парнем и обсудить его гарантии безопасности Украине?" – добавил дипломат. "Вы не можете ему доверять, если не отбросите реальность".

Лидеры ЕС встретятся на экстренном саммите позднее на этой неделе, предварительно запланированном на четверг после встреч с Трампом в Давосе.

Добавим

FT напоминает, что в ходе подготовки послы ЕС прошлой ночью обсудили возможность введения против США тарифов на сумму 93 миллиарда евро, которые уже были разработаны в прошлом году, или использования так называемого Инструмента борьбы с принуждением для ограничения доступа американских компаний к единому рынку ЕС.

По словам официальных лиц, ознакомленных с обсуждением, многие участники выразили свою поддержку идее внесения ответных мер в качестве рычага переговоров, но не нажимать на курок, пока дипломатия не исчерпает себя.

Встреча западных советников по национальной безопасности в Давосе сегодня изначально была созвана для обсуждения Украины; теперь она будет сосредоточена на Гренландии. Сегодняшняя встреча министров финансов еврозоны в Брюсселе также обсудит кризис; министры Франции и Германии изначально встретятся сегодня утром в Берлине для координации действий. А президент Европейского совета Антониу Кошта созвал внеочередной саммит лидеров ЕС, запланированный на четверг в Брюсселе 

- указано в материале.

По данным FT, некоторые оптимисты утверждают, что Трамп уже делал пустые угрозы, и что в течение прошлого года Европа пережила подобные моменты, лишь чтобы найти способ вернуть его обратно.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая вчера разговаривала с Трампом, сказала, что он "заинтересован выслушать" возможный компромисс.

"Придержите коней (и базуки) до конца Давоса", – сказал второй дипломат ЕС.

Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ18.01.26, 17:26 • 9030 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Гренландия
Джорджия Мелони
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Дания
Норвегия
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Берлин