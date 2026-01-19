Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ

Три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая президента США Дональда Трампа пообещать гарантии безопасности послевоенной Украине, но сейчас на первый план выходит ситуация вокруг Гренландии, передает УНН со ссылкой на FT.

Издание напоминает, что Трамп в субботу вечером пообещал ввести дополнительные 10-процентные тарифы на шесть стран ЕС, а также союзников по НАТО Норвегию и Великобританию, чтобы наказать их за противодействие его стремлению завоевать Гренландию.

Шум вокруг желания Трампа "владеть" контролируемым Данией арктическим островом разразился из двустороннего спора до крупнейшей угрозы альянсу НАТО за последние десятилетия и глубочайшего раскола в трансатлантических отношениях со времен Суэцкого кризиса.

В материале отмечается, что "лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и представителями США на Всемирном экономическом форуме, начинающемся сегодня в Давосе, рвут свои информационные заметки по Украине и заменяют их тем, что один высокопоставленный дипломат ЕС назвал "кнутом и пряником" – как Брюссель может ответить на тарифы, а также предложениями по деэскалации".

"Как вы можете сесть за стол переговоров с этим парнем и обсудить его гарантии безопасности Украине?" – добавил дипломат. "Вы не можете ему доверять, если не отбросите реальность".

Лидеры ЕС встретятся на экстренном саммите позднее на этой неделе, предварительно запланированном на четверг после встреч с Трампом в Давосе.

FT напоминает, что в ходе подготовки послы ЕС прошлой ночью обсудили возможность введения против США тарифов на сумму 93 миллиарда евро, которые уже были разработаны в прошлом году, или использования так называемого Инструмента борьбы с принуждением для ограничения доступа американских компаний к единому рынку ЕС.

По словам официальных лиц, ознакомленных с обсуждением, многие участники выразили свою поддержку идее внесения ответных мер в качестве рычага переговоров, но не нажимать на курок, пока дипломатия не исчерпает себя.

Встреча западных советников по национальной безопасности в Давосе сегодня изначально была созвана для обсуждения Украины; теперь она будет сосредоточена на Гренландии. Сегодняшняя встреча министров финансов еврозоны в Брюсселе также обсудит кризис; министры Франции и Германии изначально встретятся сегодня утром в Берлине для координации действий. А президент Европейского совета Антониу Кошта созвал внеочередной саммит лидеров ЕС, запланированный на четверг в Брюсселе - указано в материале.

По данным FT, некоторые оптимисты утверждают, что Трамп уже делал пустые угрозы, и что в течение прошлого года Европа пережила подобные моменты, лишь чтобы найти способ вернуть его обратно.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая вчера разговаривала с Трампом, сказала, что он "заинтересован выслушать" возможный компромисс.

"Придержите коней (и базуки) до конца Давоса", – сказал второй дипломат ЕС.

