Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что торговая эскалация между США и Евросоюзом из-за Гренландии могла возникнуть из-за "недопонимания и сбоя в коммуникации". Об этом она сказала на пресс-брифинге в Сеуле, ссылаясь на телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, с которым, по ее словам, поддерживает прямой контакт, передает УНН со ссылкой на Bild.

По версии Мелони, раздражение Трампа и последующие угрозы пошлинами вызваны европейской военной активностью в Гренландии, которую в Вашингтоне могли воспринять как антиамериканскую. При этом, подчеркнула она, меры НАТО направлены не против США, а против "потенциально враждебных игроков" россии и Китая.

Таможенные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и создают риск ухудшения ситуации: ряд стран ЕС поддержали Данию и Гренландию

Мелони сообщила, что уже обсудила ситуацию с генсеком НАТО Марком Рютте и намерена говорить с коллегами ЕС, чтобы избежать эскалации. При этом она прямо дала понять, что считает ошибкой антиевропейские заявления Трампа и угрозы в адрес восьми стран ЕС.

На фоне этого в Брюсселе происходит кризисное обсуждение возможного ответа на американские пошлины, которые Трамп угрожает ввести с 1 февраля. Германия и другие страны уже заявили, что "тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и несут риск дальнейшей эскалации".