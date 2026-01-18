Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 10849 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 15713 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 16581 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 42704 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 70321 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 38526 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 48657 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 54329 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 44253 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 70560 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Одещину: під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури - ОВАPhoto18 січня, 06:32 • 5040 перегляди
Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа18 січня, 07:45 • 6246 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters18 січня, 08:29 • 16197 перегляди
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto10:13 • 10945 перегляди
Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа10:38 • 5800 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 34728 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 70564 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 41145 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 72475 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 101644 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олександр Сирський
Андрій Гнатов
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Ґренландія
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 12797 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 25726 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 22965 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 20939 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 20347 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Bild
Шахед-136
Соціальна мережа

Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що торговельна ескалація між США та ЄС через Гренландію могла виникнути через "непорозуміння та збій у комунікації". Вона обговорила ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте та планує говорити з колегами ЄС.

Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що торговельна ескалація між США та Євросоюзом через Гренландію могла виникнути через "непорозуміння та збій у комунікації". Про це вона сказала на прес-брифінгу в Сеулі, посилаючись на телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, з яким, за її словами, підтримує прямий контакт, передає УНН із посиланням на Bild.

За версією Мелоні, роздратування Трампа та подальші загрози митом викликані європейською військовою активністю у Гренландії, яку у Вашингтоні могли сприйняти як антиамериканську. При цьому, наголосила вона, заходи НАТО спрямовані не проти США, а проти "потенційно ворожих гравців" росії та Китаю.

Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію18.01.26, 16:10 • 1326 переглядiв

Мелоні повідомила, що вже обговорила ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте і має намір говорити з колегами ЄС, щоб уникнути ескалації. При цьому вона прямо дала зрозуміти, що вважає помилкою антиєвропейські заяви Трампа та погрози на адресу восьми країн ЄС.

Додамо

На тлі цього у Брюсселі відбувається кризове обговорення можливої ​​відповіді на американські мита, які Трамп загрожує запровадити з 1 лютого. Німеччина та інші країни вже заявили, що "тарифні загрози підривають трансатлантичні відносини та несуть ризик подальшої ескалації".

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Ґренландія
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
НАТО
Сеул
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки