Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що торговельна ескалація між США та ЄС через Гренландію могла виникнути через "непорозуміння та збій у комунікації". Вона обговорила ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте та планує говорити з колегами ЄС.
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що торговельна ескалація між США та Євросоюзом через Гренландію могла виникнути через "непорозуміння та збій у комунікації". Про це вона сказала на прес-брифінгу в Сеулі, посилаючись на телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, з яким, за її словами, підтримує прямий контакт, передає УНН із посиланням на Bild.
За версією Мелоні, роздратування Трампа та подальші загрози митом викликані європейською військовою активністю у Гренландії, яку у Вашингтоні могли сприйняти як антиамериканську. При цьому, наголосила вона, заходи НАТО спрямовані не проти США, а проти "потенційно ворожих гравців" росії та Китаю.
Мелоні повідомила, що вже обговорила ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте і має намір говорити з колегами ЄС, щоб уникнути ескалації. При цьому вона прямо дала зрозуміти, що вважає помилкою антиєвропейські заяви Трампа та погрози на адресу восьми країн ЄС.
Додамо
На тлі цього у Брюсселі відбувається кризове обговорення можливої відповіді на американські мита, які Трамп загрожує запровадити з 1 лютого. Німеччина та інші країни вже заявили, що "тарифні загрози підривають трансатлантичні відносини та несуть ризик подальшої ескалації".