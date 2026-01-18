Намагається знизити напругу між США та ЄС: Мелоні втрутилася у конфлікт навколо Гренландії - ЗМІ

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що торговельна ескалація між США та Євросоюзом через Гренландію могла виникнути через "непорозуміння та збій у комунікації". Про це вона сказала на прес-брифінгу в Сеулі, посилаючись на телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, з яким, за її словами, підтримує прямий контакт, передає УНН із посиланням на Bild.

За версією Мелоні, роздратування Трампа та подальші загрози митом викликані європейською військовою активністю у Гренландії, яку у Вашингтоні могли сприйняти як антиамериканську. При цьому, наголосила вона, заходи НАТО спрямовані не проти США, а проти "потенційно ворожих гравців" росії та Китаю.

Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію

Мелоні повідомила, що вже обговорила ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте і має намір говорити з колегами ЄС, щоб уникнути ескалації. При цьому вона прямо дала зрозуміти, що вважає помилкою антиєвропейські заяви Трампа та погрози на адресу восьми країн ЄС.

На тлі цього у Брюсселі відбувається кризове обговорення можливої ​​відповіді на американські мита, які Трамп загрожує запровадити з 1 лютого. Німеччина та інші країни вже заявили, що "тарифні загрози підривають трансатлантичні відносини та несуть ризик подальшої ескалації".