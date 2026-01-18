Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію

$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
10:58 • 12806 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
08:25 • 14715 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 39595 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 65795 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 37537 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 47667 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 53571 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 43646 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 69061 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію
Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕ
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 69064 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для Тимошенко
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олександр Сирський
Андрій Гнатов
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкування
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка

Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія висловили солідарність з Данією та Гренландією. Вони відкинули митні загрози та наголосили на єдності, суверенітеті та діалозі для запобігання ескалації.

Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія заявили, що безпека Арктики є спільним пріоритетом, висловлюють повну солідарність з Данією та Гренландією, відкидають загрози мит і наголошують на єдності, суверенітеті та діалозі для запобігання ескалації. Про це пише УНН з посиланням на заяву країн, опубліковану на сайті уряду Німеччини. 

Як члени НАТО, ми прагнемо зміцнити безпеку в Арктиці як спільний трансатлантичний інтерес. Попередньо скоординовані данські навчання "Арктична витривалість", що проводяться разом з союзниками, відповідають цій необхідності. Вони ні для кого не становлять загрози 

- йдеться в заяві. 

Країни висловили солідарність з Данією та Гренландією.

Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо.  Митні погрози підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Ми будемо і надалі виступати єдиним фронтом і координувати наші дії. Ми віддані захисту нашого суверенітету 

- зазначається в заяві. 

Нагадаємо 

Німецькі військові, які прибули до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа, несподівано покинули острів.

Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО — зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини — які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів.

Павло Башинський

Новини Світу
Санкції
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Данія
Франція
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди