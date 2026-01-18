Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія заявили, що безпека Арктики є спільним пріоритетом, висловлюють повну солідарність з Данією та Гренландією, відкидають загрози мит і наголошують на єдності, суверенітеті та діалозі для запобігання ескалації. Про це пише УНН з посиланням на заяву країн, опубліковану на сайті уряду Німеччини.

Як члени НАТО, ми прагнемо зміцнити безпеку в Арктиці як спільний трансатлантичний інтерес. Попередньо скоординовані данські навчання "Арктична витривалість", що проводяться разом з союзниками, відповідають цій необхідності. Вони ні для кого не становлять загрози - йдеться в заяві.

Країни висловили солідарність з Данією та Гренландією.

Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо. Митні погрози підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Ми будемо і надалі виступати єдиним фронтом і координувати наші дії. Ми віддані захисту нашого суверенітету - зазначається в заяві.

Нагадаємо

Німецькі військові, які прибули до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа, несподівано покинули острів.

Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО — зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини — які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів.