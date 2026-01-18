Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію
Київ • УНН
Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія висловили солідарність з Данією та Гренландією. Вони відкинули митні загрози та наголосили на єдності, суверенітеті та діалозі для запобігання ескалації.
Як члени НАТО, ми прагнемо зміцнити безпеку в Арктиці як спільний трансатлантичний інтерес. Попередньо скоординовані данські навчання "Арктична витривалість", що проводяться разом з союзниками, відповідають цій необхідності. Вони ні для кого не становлять загрози
Країни висловили солідарність з Данією та Гренландією.
Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо. Митні погрози підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Ми будемо і надалі виступати єдиним фронтом і координувати наші дії. Ми віддані захисту нашого суверенітету
Нагадаємо
Німецькі військові, які прибули до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа, несподівано покинули острів.
Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО — зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини — які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів.