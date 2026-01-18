$43.180.08
Військові з Німеччини достроково покинули Гренландію без пояснень - BILD

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Група з 15 військовослужбовців Бундесверу несподівано покинула Гренландію раніше запланованого терміну. Причини від'їзду не названі, але можуть бути пов'язані з погрозами Трампа щодо острова.

Військові з Німеччини достроково покинули Гренландію без пояснень - BILD

Німецькі військові, які прибули до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа, несподівано покинули острів. Про це пише BILD, передає УНН.

Деталі

Група з 15 військовослужбовців Бундесверу несподівано покинула Гренландію і вилетіла зі столиці острова Нуук. Місія завершилася раніше запланованого терміну, при цьому публічних заяв і офіційних роз'яснень з боку Берліна не послідувало

 - пише видання.

За даними BILD, наказ про повернення надійшов з Німеччини сьогодні рано вранці. Всі раніше заплановані зустрічі та заходи були терміново скасовані. Ще напередодні глава групи Штефан Паулі говорив, що військові чекають рішення Берліна про можливі подальші кроки.

Причини раптового від'їзду поки не названі. За однією з версій, рішення може бути пов'язане із загостренням конфлікту навколо Гренландії і новими торговими погрозами з боку президента США Дональда Трампа, проте офіційного підтвердження цьому немає. Військові з Німеччини прибули на острів лише декількома днями раніше в рамках місії країн НАТО на запрошення Данії

- додає видання.

Нагадаємо

Військові з кількох європейських країн прибувають до Гренландії на знак підтримки. Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо придбання острова.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ґренландія
Bild
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Німеччина