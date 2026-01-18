Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD

Немецкие военные, прибывшие в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа, неожиданно покинули остров. Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

Группа из 15 военнослужащих Бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук. Миссия завершилась раньше запланированного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не последовало - пишет издание.

По данным BILD, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня рано утром. Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены. Еще накануне глава группы Штефан Паули говорил, что военные ждут решения Берлина о возможных дальнейших шагах.

Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением конфликта вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет. Военные из Германии прибыли на остров лишь несколькими днями ранее в рамках миссии стран НАТО по приглашению Дании - добавляет издание.

Напомним

Военные из нескольких европейских стран прибывают в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.