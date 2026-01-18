$43.180.08
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 10182 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
08:25 • 13121 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 37392 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 62877 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 36807 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 46994 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 53108 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 43262 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 67823 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Группа из 15 военнослужащих Бундесвера неожиданно покинула Гренландию раньше запланированного срока. Причины отъезда не названы, но могут быть связаны с угрозами Трампа в отношении острова.

Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD

Немецкие военные, прибывшие в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа, неожиданно покинули остров. Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

Группа из 15 военнослужащих Бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук. Миссия завершилась раньше запланированного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не последовало

 - пишет издание.

По данным BILD, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня рано утром. Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены. Еще накануне глава группы Штефан Паули говорил, что военные ждут решения Берлина о возможных дальнейших шагах.

Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением конфликта вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет. Военные из Германии прибыли на остров лишь несколькими днями ранее в рамках миссии стран НАТО по приглашению Дании

- добавляет издание.

Напомним

Военные из нескольких европейских стран прибывают в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.

Павел Башинский

