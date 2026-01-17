$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 12319 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 14768 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 26354 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 37119 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 33486 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 47061 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27792 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42744 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35506 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Дональд Трамп запроваджує 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії. Тарифи зростуть до 25% з 1 червня і діятимуть до угоди про купівлю Гренландії.

Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії

Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО — зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини — які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У довгому дописі на Truth Social він зазначив: "Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія відправилися до Гренландії, з невідомих цілей", додавши: "Це дуже небезпечна ситуація для безпеки, захисту та виживання нашої планети".

Президент США повідомив, що 10% тариф буде застосовано до всіх товарів, які ці країни експортують до США, з 1 лютого, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

"Цей тариф буде діяти, поки не буде досягнута угода про повну та остаточну покупку Гренландії", — додав він.

Трамп повторив свою застереження, що "Китай і Росія хочуть Гренландію", зазначивши, що "Данія нічого не може з цим вдіяти".

