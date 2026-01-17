Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії

Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО — зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини — які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У довгому дописі на Truth Social він зазначив: "Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія відправилися до Гренландії, з невідомих цілей", додавши: "Це дуже небезпечна ситуація для безпеки, захисту та виживання нашої планети".

Президент США повідомив, що 10% тариф буде застосовано до всіх товарів, які ці країни експортують до США, з 1 лютого, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

"Цей тариф буде діяти, поки не буде досягнута угода про повну та остаточну покупку Гренландії", — додав він.

Трамп повторив свою застереження, що "Китай і Росія хочуть Гренландію", зазначивши, що "Данія нічого не може з цим вдіяти".

Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії