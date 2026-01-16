Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії

$43.180.08
13:20 • 10472 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 27294 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 25862 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 24818 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24269 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23297 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 32331 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 36816 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27344 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 37548 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 35439 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 26911 перегляди
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді16 січня, 08:07 • 14006 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 25270 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 14824 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 2780 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 43180 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 74848 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:19 • 92893 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 102015 перегляди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Юлія Тимошенко
Петр Павел
Дональд Трамп
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Італія
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 14945 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 22715 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 34457 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 55356 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 88917 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
TikTok

Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити торговельні мита проти країн, які не підтримують його плани щодо встановлення контролю над Гренландією. Він назвав себе "королем мит" та обґрунтував це потребами національної безпеки.

Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп попередив, що готовий запровадити торговельні мита проти країн, які не підтримують його плани щодо встановлення контролю над Гренландією. Про це пише Barron's передає УНН.

Деталі

"Я можу ввести мита проти країн, які не погодяться з претензіями США на Гренландію, тому що Гренландія потрібна нам для національної безпеки", - сказав Трамп, назвавши себе "королем мит".

Нагадаємо

Військові з кількох європейських країн прибувають до Гренландії на знак підтримки. Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо придбання острова.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ґренландія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки