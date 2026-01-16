Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп попередив, що готовий запровадити торговельні мита проти країн, які не підтримують його плани щодо встановлення контролю над Гренландією. Про це пише Barron's передає УНН.

Деталі

"Я можу ввести мита проти країн, які не погодяться з претензіями США на Гренландію, тому що Гренландія потрібна нам для національної безпеки", - сказав Трамп, назвавши себе "королем мит".

Нагадаємо

Військові з кількох європейських країн прибувають до Гренландії на знак підтримки. Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо придбання острова.