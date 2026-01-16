$43.180.08
13:20 • 10457 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 27259 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 25831 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 24797 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 24250 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23283 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 32307 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 36796 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 27341 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 37546 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Трамп угрожает пошлинами странам, не поддерживающим его планы по Гренландии

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести торговые пошлины против стран, которые не поддерживают его планы по установлению контроля над Гренландией. Он назвал себя "королем пошлин" и обосновал это потребностями национальной безопасности.

Трамп угрожает пошлинами странам, не поддерживающим его планы по Гренландии

Президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести торговые пошлины против стран, которые не поддерживают его планы по установлению контроля над Гренландией. Об этом пишет Barron's, передает УНН.

Детали

"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с претензиями США на Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности", - сказал Трамп, назвав себя "королем пошлин".

Напомним

Военные из нескольких европейских стран прибывают в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Гренландия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты