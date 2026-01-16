Трамп угрожает пошлинами странам, не поддерживающим его планы по Гренландии

Президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести торговые пошлины против стран, которые не поддерживают его планы по установлению контроля над Гренландией. Об этом пишет Barron's, передает УНН.

Детали

"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с претензиями США на Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности", - сказал Трамп, назвав себя "королем пошлин".

Напомним

Военные из нескольких европейских стран прибывают в Гренландию в знак поддержки. Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно приобретения острова.