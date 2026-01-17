$43.180.08
Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп вводит 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, из-за их войск в Гренландии. Тарифы вырастут до 25% с 1 июня и будут действовать до соглашения о покупке Гренландии.

Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии

Дональд Трамп заявил, что введет 10% тарифы для стран НАТО — в частности Великобритании, Франции и Германии — которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США взять под контроль этот арктический остров. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

В длинном сообщении на Truth Social он отметил: "Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию, с неизвестными целями", добавив: "Это очень опасная ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты".

Президент США сообщил, что 10% тариф будет применен ко всем товарам, которые эти страны экспортируют в США, с 1 февраля, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

"Этот тариф будет действовать, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупке Гренландии", — добавил он.

Трамп повторил свое предостережение, что "Китай и Россия хотят Гренландию", отметив, что "Дания ничего не может с этим поделать".

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Truth Social
Гренландия
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Китай