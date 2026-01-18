Таможенные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и создают риск ухудшения ситуации: ряд стран ЕС поддержали Данию и Гренландию
Киев • УНН
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания выразили солидарность с Данией и Гренландией. Они отвергли таможенные угрозы и подчеркнули единство, суверенитет и диалог для предотвращения эскалации.
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания заявили, что безопасность Арктики является общим приоритетом, выражают полную солидарность с Данией и Гренландией, отвергают угрозы пошлин и подчеркивают единство, суверенитет и диалог для предотвращения эскалации. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление стран, опубликованное на сайте правительства Германии.
Как члены НАТО, мы стремимся укрепить безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес. Предварительно скоординированные датские учения "Арктическая выносливость", проводимые совместно с союзниками, отвечают этой необходимости. Они ни для кого не представляют угрозы
Страны выразили солидарность с Данией и Гренландией.
Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем. Таможенные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации. Мы будем и впредь выступать единым фронтом и координировать наши действия. Мы привержены защите нашего суверенитета
Немецкие военные, прибывшие в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа, неожиданно покинули остров.
Дональд Трамп заявил, что введет 10% тарифы для стран НАТО — в частности Великобритании, Франции и Германии — которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США взять под контроль этот арктический остров.