Таможенные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и создают риск ухудшения ситуации: ряд стран ЕС поддержали Данию и Гренландию

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания заявили, что безопасность Арктики является общим приоритетом, выражают полную солидарность с Данией и Гренландией, отвергают угрозы пошлин и подчеркивают единство, суверенитет и диалог для предотвращения эскалации. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление стран, опубликованное на сайте правительства Германии.

Как члены НАТО, мы стремимся укрепить безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес. Предварительно скоординированные датские учения "Арктическая выносливость", проводимые совместно с союзниками, отвечают этой необходимости. Они ни для кого не представляют угрозы - говорится в заявлении.

Страны выразили солидарность с Данией и Гренландией.

Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем. Таможенные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации. Мы будем и впредь выступать единым фронтом и координировать наши действия. Мы привержены защите нашего суверенитета - отмечается в заявлении.

Напомним

Немецкие военные, прибывшие в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа, неожиданно покинули остров.

Дональд Трамп заявил, что введет 10% тарифы для стран НАТО — в частности Великобритании, Франции и Германии — которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США взять под контроль этот арктический остров.