"Пришло время, и это будет сделано": Трамп обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию от "российской угрозы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания последние 20 лет игнорировала предостережения НАТО относительно рисков безопасности в Гренландии, а потому США должны решить этот вопрос самостоятельно. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruth Social, передает УНН.

Детали

"НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что "вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии". К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано", - написал Трамп.

Напомним

Как пишет Politico, угрозы президента США Дональда Трампа относительно Гренландии подталкивают Европу к "разрыву" с Америкой, и в условиях, когда НАТО поставлено под сомнение, некоторые официальные лица видят в "коалиции желающих" основу для нового альянса без США.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что вторжение США в Гренландию сделало бы российского диктатора Владимира Путина самым счастливым человеком в мире, ведь это легитимизировало бы вторжение России в Украину.