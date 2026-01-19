$43.180.08
Вторгнення США в Гренландію зробило б путіна "найщасливішою людиною у світі" - прем'єр Іспанії

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення США в Гренландію зробить Путіна найщасливішою людиною, легітимізувавши його вторгнення в Україну. Такий крок став би смертним вироком для НАТО, наголосив Санчес.

Вторгнення США в Гренландію зробило б путіна "найщасливішою людиною у світі" - прем'єр Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення США в Гренландію зробило б російського диктатора володимира путіна найщасливішою людиною у світі, адже це легітимізувало б вторгнення росії в Україну. Про це Санчес заявив в інтерв’ю газеті La Vanguardiа, передає УНН.

Внутрішня та зовнішня політика зараз тісніше пов'язані, ніж будь-коли. Ми бачимо це щодня. Україна, Газа, Венесуела, Гренландія... Якщо зосередитися на Гренландії, то мушу сказати, що вторгнення США на цю територію зробило б володимира путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало б його спробу вторгнення в Україну. Якщо США застосують силу в Гренландії, це буде смертним вироком для НАТО. путін буде подвійно щасливий

- сказав Санчес.

Деталі

Він зазначив, що якщо США мають законні побоювання щодо безпеки в Арктиці, це питання має бути порушене в Атлантичній раді НАТО.

"У цій ситуації Європа повинна просуватися вперед у процесі інтеграції та створити справді спільну систему оборони. І для цього нам не потрібна одностайна згода 27 держав-членів. Ми можемо просунутися вперед у процесі інтеграції до справжніх європейських збройних сил, зі справжньою європейською оборонною промисловістю, і ми можемо налагодити зв'язки з іншими країнами світу, які також дуже стурбовані тим, що відбувається. Європа повинна діяти", - додав Санчес.

Доповнення

Як пише Politico, погрози президент США Дональда Трампа щодо Гренландії підштовхують Європу до "розриву" з Америкою, і в умовах, коли НАТО поставлено під сумнів, деякі офіційні особи бачать у "коаліції охочих" основу для нового альянсу без США - і якщо врахувати військову міць України, додавши до неї, серед інших, військову міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна міць "коаліції охочих" буде величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави.

Павло Башинський

