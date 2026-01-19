$43.180.08
Вторжение США в Гренландию сделало бы путина "самым счастливым человеком в мире" - премьер Испании

Киев • УНН

 • 2290 просмотра

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что вторжение США в Гренландию сделает Путина самым счастливым человеком, легитимизировав его вторжение в Украину. Такой шаг стал бы смертным приговором для НАТО, подчеркнул Санчес.

Вторжение США в Гренландию сделало бы путина "самым счастливым человеком в мире" - премьер Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что вторжение США в Гренландию сделало бы российского диктатора владимира путина самым счастливым человеком в мире, ведь это легитимизировало бы вторжение россии в Украину. Об этом Санчес заявил в интервью газете La Vanguardia, передает УНН.

Внутренняя и внешняя политика сейчас теснее связаны, чем когда-либо. Мы видим это каждый день. Украина, Газа, Венесуэла, Гренландия... Если сосредоточиться на Гренландии, то должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделало бы владимира путина самым счастливым человеком в мире. Почему? Потому что это легитимизировало бы его попытку вторжения в Украину. Если США применят силу в Гренландии, это будет смертным приговором для НАТО. Путин будет вдвойне счастлив

- сказал Санчес.

Детали

Он отметил, что если у США есть законные опасения относительно безопасности в Арктике, этот вопрос должен быть поднят в Атлантическом совете НАТО.

"В этой ситуации Европа должна продвигаться вперед в процессе интеграции и создать действительно общую систему обороны. И для этого нам не нужно единогласное согласие 27 государств-членов. Мы можем продвинуться вперед в процессе интеграции к настоящим европейским вооруженным силам, с настоящей европейской оборонной промышленностью, и мы можем наладить связи с другими странами мира, которые также очень обеспокоены тем, что происходит. Европа должна действовать", - добавил Санчес.

Дополнение

Как пишет Politico, угрозы президента США Дональда Трампа относительно Гренландии подталкивают Европу к "разрыву" с Америкой, и в условиях, когда НАТО поставлено под сомнение, некоторые официальные лица видят в "коалиции желающих" основу для нового альянса без США - и если учесть военную мощь Украины, добавив к ней, среди прочих, военную мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная мощь "коалиции желающих" будет огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства.

Павел Башинский

