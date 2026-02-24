$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 1124 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 2080 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 2682 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 4356 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 8454 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11605 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12625 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12486 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21099 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13258 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
86%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну24 лютого, 09:24 • 6126 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 23485 перегляди
Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум24 лютого, 10:17 • 4190 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15092 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 8802 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21099 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 32410 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 50845 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 69560 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 72453 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білорусь
Латвія
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 3912 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 8810 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15094 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26923 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24629 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

На Львівщині прокурор збив дитину, яка загинула, ще одна дитина госпіталізована. Генпрокурор Руслан Кравченко взяв справу під особистий контроль.

На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом транспортного засобу перебував прокурор, його затримали. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що бере цю справу під особистий контроль, передає УНН.

Декілька годин тому сталася страшна трагедія про яку маю повідомити особисто. На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України 

- повідомив Кравченко.

За його словами, ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він  пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються.

Смертельна ДТП на Чернігівщині: прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській12.12.25, 10:23 • 5741 перегляд

Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті 

- додав Кравченко. 

Генпрокурор запевнив, що буде забезпечено повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість. Ще раз висловлюю глибокі співчуття родині загиблої дитини 

- резюмував Кравченко.

Зона уваги і особистої відповідальності - всі діти України: Генпрокурор Кравченко призначив нового заступника11.12.25, 15:29 • 5752 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Війна в Україні
Львівська область
Руслан Кравченко
Україна