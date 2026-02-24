На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
Київ • УНН
На Львівщині прокурор збив дитину, яка загинула, ще одна дитина госпіталізована. Генпрокурор Руслан Кравченко взяв справу під особистий контроль.
На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом транспортного засобу перебував прокурор, його затримали. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що бере цю справу під особистий контроль, передає УНН.
Декілька годин тому сталася страшна трагедія про яку маю повідомити особисто. На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України
За його словами, ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються.
Смертельна ДТП на Чернігівщині: прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській12.12.25, 10:23 • 5741 перегляд
Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті
Генпрокурор запевнив, що буде забезпечено повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість. Ще раз висловлюю глибокі співчуття родині загиблої дитини
Зона уваги і особистої відповідальності - всі діти України: Генпрокурор Кравченко призначив нового заступника11.12.25, 15:29 • 5752 перегляди