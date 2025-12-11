Зона уваги і особистої відповідальності - всі діти України: Генпрокурор Кравченко призначив нового заступника

$42.280.10
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 9744 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 10293 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 11930 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 14139 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 29970 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 20888 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 21337 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28760 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42874 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Популярнi новини
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф11 грудня, 03:31 • 17300 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 31626 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 11164 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 17364 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 9380 перегляди
Публікації
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 17502 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 29970 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 42830 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 44112 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 51279 перегляди
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 7944 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 23631 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 29341 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 25400 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 33809 перегляди
Зона уваги і особистої відповідальності - всі діти України: Генпрокурор Кравченко призначив нового заступника

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив Віктора Логачова своїм заступником. Логачов, раніше очільник Чернівецької обласної прокуратури, тепер відповідатиме за захист дітей по всій Україні.

Зона уваги і особистої відповідальності - всі діти України: Генпрокурор Кравченко призначив нового заступника

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив своїм заступником Віктора Логачова, який раніше очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. Відтепер зона уваги і особистої відповідальності Віктора Логачова - всі діти України, передає УНН.

Захист дітей - це не напрям роботи. Це обов’язок, який не можна відкласти. Від перших днів на посаді я визначив: діти - це моя одна з основних зон відповідальності. Найвразливіші. Беззахисні. Ті, хто не може протистояти темряві, яку часто створюють дорослі, котрі мали б їх берегти. Після останнього відрядження я не мав морального права залишити цю тему в площині "займемося пізніше". Занадто багато болю. Занадто багато зла, яке було замасковане під систему 

- зазначив Кравченко.

Генпрокурор нагадав свою обіцянку про конкретне і швидке рішення, а також додав, що "сьогодні воно ухвалене".

Після відповідного рішення Ради прокурорів України я призначив своїм заступником Віктора Логачова. Це не випадкова людина. Не політичний компроміс. Це кадровий прокурор, людина, яка знає професію зсередини, не "з протоколів", а з реальної роботи, відповідальності та рішень. Останнім часом він очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. І я бачив його щоденну роботу: не на папері, а в реальних справах 

- наголосив Кравченко.

За його словами, Віктор Логачов особисто підтримав державне обвинувачення у багатьох справах щодо тяжких злочинів проти дітей; є процесуальним керівником у 14 аналогічних кримінальних провадженнях; багатодітний батько, який розуміє любов і біль не з теорії, а з життя.

Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також медвисновки і догляд: Генпрокурор Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соцполітики08.12.25, 16:16 • 3924 перегляди

Сьогодні ми провели першу нараду. Говорили не про "напрямки роботи", а про першочергові кроки: готуємо велику зустріч з правозасниками, волонтерами і всіма, кому не байдужі дитячі долі; підписав доручення керівникам обласних прокуратур з визначенням їх координуючої ролі у регіонах щодо захисту дітей і їх інтересів Відтепер зона уваги і особистої відповідальності Віктора Логачова - всі діти України 

- наголосив Генпрокурор.

Позиція Кравченка проста: "або система захищає дітей, або система буде зламана і побудована заново так, щоб вона це робила".

Я точно знаю, що цей крок правильний. І я знаю, що Віктор виправдає довіру, не мою, а довіру тих, кого він сьогодні має захищати. Далі робота: швидка, жорстка і чесна 

- резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців анонсував кадрові рішення, а також повну перевірка всіх дитячих будинків по країні. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Руслан Кравченко
благодійність
Україна