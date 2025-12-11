Зона уваги і особистої відповідальності - всі діти України: Генпрокурор Кравченко призначив нового заступника
Київ • УНН
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив Віктора Логачова своїм заступником. Логачов, раніше очільник Чернівецької обласної прокуратури, тепер відповідатиме за захист дітей по всій Україні.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив своїм заступником Віктора Логачова, який раніше очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. Відтепер зона уваги і особистої відповідальності Віктора Логачова - всі діти України, передає УНН.
Захист дітей - це не напрям роботи. Це обов’язок, який не можна відкласти. Від перших днів на посаді я визначив: діти - це моя одна з основних зон відповідальності. Найвразливіші. Беззахисні. Ті, хто не може протистояти темряві, яку часто створюють дорослі, котрі мали б їх берегти. Після останнього відрядження я не мав морального права залишити цю тему в площині "займемося пізніше". Занадто багато болю. Занадто багато зла, яке було замасковане під систему
Генпрокурор нагадав свою обіцянку про конкретне і швидке рішення, а також додав, що "сьогодні воно ухвалене".
Після відповідного рішення Ради прокурорів України я призначив своїм заступником Віктора Логачова. Це не випадкова людина. Не політичний компроміс. Це кадровий прокурор, людина, яка знає професію зсередини, не "з протоколів", а з реальної роботи, відповідальності та рішень. Останнім часом він очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. І я бачив його щоденну роботу: не на папері, а в реальних справах
За його словами, Віктор Логачов особисто підтримав державне обвинувачення у багатьох справах щодо тяжких злочинів проти дітей; є процесуальним керівником у 14 аналогічних кримінальних провадженнях; багатодітний батько, який розуміє любов і біль не з теорії, а з життя.
Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей, а також медвисновки і догляд: Генпрокурор Кравченко звернувся до міністрів охорони здоров’я та соцполітики08.12.25, 16:16 • 3924 перегляди
Сьогодні ми провели першу нараду. Говорили не про "напрямки роботи", а про першочергові кроки: готуємо велику зустріч з правозасниками, волонтерами і всіма, кому не байдужі дитячі долі; підписав доручення керівникам обласних прокуратур з визначенням їх координуючої ролі у регіонах щодо захисту дітей і їх інтересів Відтепер зона уваги і особистої відповідальності Віктора Логачова - всі діти України
Позиція Кравченка проста: "або система захищає дітей, або система буде зламана і побудована заново так, щоб вона це робила".
Я точно знаю, що цей крок правильний. І я знаю, що Віктор виправдає довіру, не мою, а довіру тих, кого він сьогодні має захищати. Далі робота: швидка, жорстка і чесна
Нагадаємо
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців анонсував кадрові рішення, а також повну перевірка всіх дитячих будинків по країні. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.