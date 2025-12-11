Зона уваги і особистої відповідальності - всі діти України: Генпрокурор Кравченко призначив нового заступника

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив своїм заступником Віктора Логачова, який раніше очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. Відтепер зона уваги і особистої відповідальності Віктора Логачова - всі діти України, передає УНН.

Захист дітей - це не напрям роботи. Це обов’язок, який не можна відкласти. Від перших днів на посаді я визначив: діти - це моя одна з основних зон відповідальності. Найвразливіші. Беззахисні. Ті, хто не може протистояти темряві, яку часто створюють дорослі, котрі мали б їх берегти. Після останнього відрядження я не мав морального права залишити цю тему в площині "займемося пізніше". Занадто багато болю. Занадто багато зла, яке було замасковане під систему - зазначив Кравченко.

Генпрокурор нагадав свою обіцянку про конкретне і швидке рішення, а також додав, що "сьогодні воно ухвалене".

Після відповідного рішення Ради прокурорів України я призначив своїм заступником Віктора Логачова. Це не випадкова людина. Не політичний компроміс. Це кадровий прокурор, людина, яка знає професію зсередини, не "з протоколів", а з реальної роботи, відповідальності та рішень. Останнім часом він очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. І я бачив його щоденну роботу: не на папері, а в реальних справах - наголосив Кравченко.

За його словами, Віктор Логачов особисто підтримав державне обвинувачення у багатьох справах щодо тяжких злочинів проти дітей; є процесуальним керівником у 14 аналогічних кримінальних провадженнях; багатодітний батько, який розуміє любов і біль не з теорії, а з життя.

Сьогодні ми провели першу нараду. Говорили не про "напрямки роботи", а про першочергові кроки: готуємо велику зустріч з правозасниками, волонтерами і всіма, кому не байдужі дитячі долі; підписав доручення керівникам обласних прокуратур з визначенням їх координуючої ролі у регіонах щодо захисту дітей і їх інтересів Відтепер зона уваги і особистої відповідальності Віктора Логачова - всі діти України - наголосив Генпрокурор.

Позиція Кравченка проста: "або система захищає дітей, або система буде зламана і побудована заново так, щоб вона це робила".

Я точно знаю, що цей крок правильний. І я знаю, що Віктор виправдає довіру, не мою, а довіру тих, кого він сьогодні має захищати. Далі робота: швидка, жорстка і чесна - резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко після візиту до найбільшого в Україні благодійного дитячого шелтера "Місто добра" та низки шокуючих історій маленьких українців анонсував кадрові рішення, а також повну перевірка всіх дитячих будинків по країні. Кравченко також наголосив - в Україні відсьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей.