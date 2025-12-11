Зона внимания и личной ответственности - все дети Украины: Генпрокурор Кравченко назначил нового заместителя

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:59 • 10274 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 10741 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 12353 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 14519 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 30470 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 21043 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
11 декабря, 07:38 • 21420 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28789 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 42909 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 37131 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
93%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 31909 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 11421 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 8180 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 17812 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 9806 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 18129 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 30491 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 43164 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 44450 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 51641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 8410 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 23797 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 29502 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 25544 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 33979 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Зона внимания и личной ответственности - все дети Украины: Генпрокурор Кравченко назначил нового заместителя

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назначил Виктора Логачева своим заместителем. Логачев, ранее возглавлявший Черновицкую областную прокуратуру, теперь будет отвечать за защиту детей по всей Украине.

Зона внимания и личной ответственности - все дети Украины: Генпрокурор Кравченко назначил нового заместителя

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назначил своим заместителем Виктора Логачева, который ранее возглавлял Черновицкую областную прокуратуру. Отныне зона внимания и личной ответственности Виктора Логачева – все дети Украины, передает УНН.

Защита детей – это не направление работы. Это обязанность, которую нельзя отложить. С первых дней на посту я определил: дети – это моя одна из основных зон ответственности. Самые уязвимые. Беззащитные. Те, кто не может противостоять тьме, которую часто создают взрослые, которые должны были бы их беречь. После последней командировки я не имел морального права оставить эту тему в плоскости "займемся позже". Слишком много боли. Слишком много зла, которое было замаскировано под систему

- отметил Кравченко.

Генпрокурор напомнил свое обещание о конкретном и быстром решении, а также добавил, что "сегодня оно принято".

После соответствующего решения Совета прокуроров Украины я назначил своим заместителем Виктора Логачева. Это не случайный человек. Не политический компромисс. Это кадровый прокурор, человек, который знает профессию изнутри, не "из протоколов", а из реальной работы, ответственности и решений. В последнее время он возглавлял Черновицкую областную прокуратуру. И я видел его ежедневную работу: не на бумаге, а в реальных делах

- подчеркнул Кравченко.

По его словам, Виктор Логачев лично поддержал государственное обвинение по многим делам о тяжких преступлениях против детей; является процессуальным руководителем в 14 аналогичных уголовных производствах; многодетный отец, который понимает любовь и боль не из теории, а из жизни.

Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также медицинских заключений и ухода: Генпрокурор Кравченко обратился к министрам здравоохранения и соцполитики08.12.25, 16:16 • 3924 просмотра

Сегодня мы провели первое совещание. Говорили не о "направлениях работы", а о первоочередных шагах: готовим большую встречу с правозащитниками, волонтерами и всеми, кому не безразличны детские судьбы; подписал поручение руководителям областных прокуратур с определением их координирующей роли в регионах по защите детей и их интересов. Отныне зона внимания и личной ответственности Виктора Логачева – все дети Украины

- подчеркнул Генпрокурор.

Позиция Кравченко проста: "либо система защищает детей, либо система будет сломана и построена заново так, чтобы она это делала".

Я точно знаю, что этот шаг правильный. И я знаю, что Виктор оправдает доверие, не мое, а доверие тех, кого он сегодня должен защищать. Дальше работа: быстрая, жесткая и честная

- резюмировал Генпрокурор.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул – в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Руслан Кравченко
благотворительность
Украина