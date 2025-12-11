Зона внимания и личной ответственности - все дети Украины: Генпрокурор Кравченко назначил нового заместителя

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назначил своим заместителем Виктора Логачева, который ранее возглавлял Черновицкую областную прокуратуру. Отныне зона внимания и личной ответственности Виктора Логачева – все дети Украины, передает УНН.

Защита детей – это не направление работы. Это обязанность, которую нельзя отложить. С первых дней на посту я определил: дети – это моя одна из основных зон ответственности. Самые уязвимые. Беззащитные. Те, кто не может противостоять тьме, которую часто создают взрослые, которые должны были бы их беречь. После последней командировки я не имел морального права оставить эту тему в плоскости "займемся позже". Слишком много боли. Слишком много зла, которое было замаскировано под систему - отметил Кравченко.

Генпрокурор напомнил свое обещание о конкретном и быстром решении, а также добавил, что "сегодня оно принято".

После соответствующего решения Совета прокуроров Украины я назначил своим заместителем Виктора Логачева. Это не случайный человек. Не политический компромисс. Это кадровый прокурор, человек, который знает профессию изнутри, не "из протоколов", а из реальной работы, ответственности и решений. В последнее время он возглавлял Черновицкую областную прокуратуру. И я видел его ежедневную работу: не на бумаге, а в реальных делах - подчеркнул Кравченко.

По его словам, Виктор Логачев лично поддержал государственное обвинение по многим делам о тяжких преступлениях против детей; является процессуальным руководителем в 14 аналогичных уголовных производствах; многодетный отец, который понимает любовь и боль не из теории, а из жизни.

Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также медицинских заключений и ухода: Генпрокурор Кравченко обратился к министрам здравоохранения и соцполитики

Сегодня мы провели первое совещание. Говорили не о "направлениях работы", а о первоочередных шагах: готовим большую встречу с правозащитниками, волонтерами и всеми, кому не безразличны детские судьбы; подписал поручение руководителям областных прокуратур с определением их координирующей роли в регионах по защите детей и их интересов. Отныне зона внимания и личной ответственности Виктора Логачева – все дети Украины - подчеркнул Генпрокурор.

Позиция Кравченко проста: "либо система защищает детей, либо система будет сломана и построена заново так, чтобы она это делала".

Я точно знаю, что этот шаг правильный. И я знаю, что Виктор оправдает доверие, не мое, а доверие тех, кого он сегодня должен защищать. Дальше работа: быстрая, жесткая и честная - резюмировал Генпрокурор.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул – в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.