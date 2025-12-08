Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также медицинских заключений и ухода: Генпрокурор Кравченко обратился к министрам здравоохранения и соцполитики
Киев
Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратился к министрам и чиновникам с призывом провести независимую проверку диагнозов всех детей и условий в детских учреждениях. В случае нарушений прокуратура обещает действовать быстро и жестко.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к министрам здравоохранения и социальной политики и другим чиновникам с призывом провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также условий, медицинских заключений и ухода. В случае нарушений и бездействия - органы прокуратуры будут действовать быстро и жестко, передает УНН.
Обращаюсь к министрам здравоохранения и социальной политики, к социальным службам, руководителям детских учреждений, главам ОГА и РГА. Нет времени на отписки, на "комиссии", которые ничего не меняют. Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей. Проверить условия, медицинские заключения, уход
По словам Генпрокурора, в случае нарушений и бездействия, органы прокуратуры будут действовать быстро и жестко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул - в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.
