Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 11315 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 12767 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 11709 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 18409 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 11319 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 11966 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12061 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10178 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 26503 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также медицинских заключений и ухода: Генпрокурор Кравченко обратился к министрам здравоохранения и соцполитики

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратился к министрам и чиновникам с призывом провести независимую проверку диагнозов всех детей и условий в детских учреждениях. В случае нарушений прокуратура обещает действовать быстро и жестко.

Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также медицинских заключений и ухода: Генпрокурор Кравченко обратился к министрам здравоохранения и соцполитики

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к министрам здравоохранения и социальной политики и другим чиновникам с призывом провести независимую проверку диагнозов всех детей, а также условий, медицинских заключений и ухода. В случае нарушений и бездействия - органы прокуратуры будут действовать быстро и жестко, передает УНН.

Обращаюсь к министрам здравоохранения и социальной политики, к социальным службам, руководителям детских учреждений, главам ОГА и РГА. Нет времени на отписки, на "комиссии", которые ничего не меняют. Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей. Проверить условия, медицинские заключения, уход

- написал Кравченко в Telegram.

По словам Генпрокурора, в случае нарушений и бездействия, органы прокуратуры будут действовать быстро и жестко.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский шелтер "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул - в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Руслан Кравченко
благотворительность
Украина