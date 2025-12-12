Смертельна ДТП на Чернігівщині: прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській

Чернігівська обласна прокуратура оскаржуватиме рішення суду, який обрав поліцейській, причетній до смертельної ДТП у Прилуках, запобіжний захід з правом внесення застави у 242 тис. грн. Прокурори наполягають на арешті без права внесення застави та готують апеляційну скаргу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Чернігівська обласна прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду про застосування запобіжного заходу поліцейській, яка керувала службовим автомобілем під час ДТП, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка - йдеться у повідомленні.

Керівник обласної прокуратури звертався до Деснянського районного суду міста Чернігова з клопотанням про взяття працівниці поліції під варту без права внесення застави.

Натомість суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

За даних обставин прокурор не погоджується зі вказаним рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляційному порядку. Наразі готується апеляційна скарга.

Справа перебуває на особистому контролі керівника Чернігівської обласної прокуратури, який є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Доповнення

10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції Прилуцького РВП, прямуючи на виклик по ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з донькою, які перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу по вул. В'ячеслава Чорновола.

Від отриманих травм малолітня дитина загинула на місці події. Матір з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

