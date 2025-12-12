Смертельна ДТП на Чернігівщині: прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській

$42.270.01
Ексклюзив
07:00 • 3376 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 13440 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 26406 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 35660 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 31770 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 32742 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 45435 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21789 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21754 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17176 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Білий дім: адміністрація Трампа відправить представника на мирні переговори в Європі за однієї умови11 грудня, 22:31 • 6290 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 7780 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 11085 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 10365 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 11391 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 45426 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 51116 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 51452 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 62179 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 62683 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Александр Стубб
Джером Пауелл
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Велика Британія
Франція
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 32361 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 34106 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 39401 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 35593 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 43842 перегляди
Смертельна ДТП на Чернігівщині: прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Чернігівська обласна прокуратура оскаржить рішення суду про заставу поліцейській, яка керувала службовим авто під час смертельної ДТП. Прокурори наполягають на арешті без права внесення застави.

Смертельна ДТП на Чернігівщині: прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській

Чернігівська обласна прокуратура оскаржуватиме рішення суду, який обрав поліцейській, причетній до смертельної ДТП у Прилуках, запобіжний захід з правом внесення застави у 242 тис. грн. Прокурори наполягають на арешті без права внесення застави та готують апеляційну скаргу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Чернігівська обласна прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду про застосування запобіжного заходу поліцейській, яка керувала службовим автомобілем під час ДТП, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка

- йдеться у повідомленні.

Керівник обласної прокуратури звертався до Деснянського районного суду міста Чернігова з клопотанням про взяття працівниці поліції під варту без права внесення застави.

Натомість суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

За даних обставин прокурор не погоджується зі вказаним рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляційному порядку. Наразі готується апеляційна скарга.

Справа перебуває на особистому контролі керівника Чернігівської обласної прокуратури, який є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Доповнення

10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції Прилуцького РВП, прямуючи на виклик по ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з донькою, які перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу по вул. В'ячеслава Чорновола.

Від отриманих травм малолітня дитина загинула на місці події. Матір з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині: правоохоронця відправили під варту02.12.25, 15:30 • 3187 переглядiв

Ольга Розгон

